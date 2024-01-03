Розкішне життя родини Гринкевичів замість якісної форми для ЗСУ: на що бізнесмен розтратив гроші Міноборони

Львівський бізнесмен вирішив заробити на співпраці з Міністерством оборони України та озолотив свою родину

Печерський районний суд Києва своїм рішенням 30 грудня 2023 року ув’язнив Ігоря Гринкевича з можливістю вийти під заставу у майже 430 млн грн. Львівський бізнесмен попався на спробі дати хабар керівнику слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у розмірі $500 тис., щоб той зняв арешт із майна компаній підприємця.

Фірми Гринкевичів були постачальниками одягу та продуктів для Міністерства оборони України, але контракти виконувались не своєчасно та не в повному обсязі. Мало того, ці ціни були явно завищені, а більша частина коштів пішла "в кишеню" сім’ї підприємців, повідомляє журналіст Євген Плінський.

Звідки у Гринкевичів стільки грошей

Компанії родини Гринкевичів виграли тендери Міноборони на загальну суму 3,2 млрд гривень. З них близько 1,5 млрд — це контракти на постачання одягу для Збройних сил України (ЗСУ).

Примітно, що 23 тендери на постачання одягу виграли будівельні фірми сім’ї. Причому "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ", "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ" та "Будівельна компанія СІТІГРАД" лише у перші два місяці 2023 року отримали на свої рахунки понад мільярд гривень.

Журналіст стверджує, що речі для армії купувалися у Туреччині. У контрактах було зазначено завищену вартість. 40% від отриманих коштів від Міністерства оборони витрачалися на закупівлю одягу, а решту 60% нібито Гринкевич витрачав на свої потреби. Точніше, на розкішне життя родини. Причому одяг для армії виявився неякісним.

За даними журналіста, Гринкевичі у 2023 році здійснили кілька великих покупок. Це були квартири, будинки та земельні ділянки для всіх членів родини. Не образили також тещу Ігоря Гринкевича, наречену сина Романа та чоловіка дочки Ольги.

Що купили у 2023 році Гринкевичі

Журналіст Євген Плінський перерахував майно, яке купила сім’я у 2023 році після того, як уклала договори з Міноборони України. Крім дорогих прикрас та розкішного відпочинку, Гринкевичі вкладалися і в нерухомість. Причому майже всі придбали нові об’єкти.

Дружина Ігоря Гринкевича Світлана, колишня власниця ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ", у березні придбала мотельний комплекс "Катерина". Вартість об’єкта не розголошується, але відомо, що він знаходиться на вигідній локації (500 м від стадіону "Арена-Львів"). У середині травня 2023 року Світлана Гринкевич купила дві квартири у столиці площею 51,6 кв. м. та 123,6 кв. м. Вони знаходяться на вулиці Драгомирова. За даними журналіста, вони могли коштувати до 35 млн грн. Ще Світлана восени купила земельну ділянку площею 1,7 га у Львівській області.

Син львівського бізнесмена, 28-річний Роман Гринкевич займає посаду директора ТОВ "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" і Благодійного фонду "ХОУП.ЮА" та є власником ТОВ "Електроагротехніки". У травні 2023 року всього за один день він купив у селищі міського типу (смт) Козин (Київська область) 4 земельні ділянки та великий будинок площею 289 кв. м. Причому вартість останнього вказана 25 млн грн, при тому, що ринкова буде вдвічі більшою, зазначив Плінський.

Не скривдив Ігор Гринкевич і свою тещу, Ірину Федак. У 2023 році у неї з’явилася земельна ділянка площею 2 га у Київській області, три земельні ділянки у Львівській та квартира у місті Лева площею 127,7 кв. м.

Український футболіст Мар’ян Швед, чоловік Ольги Гринкевич, 2023 року став власником квартири у Львові. Площа об’єкта, за даними Плінського, становила 161 кв. м, а вартість – 8 млн грн.

Цікаво, що про великі покупки Ольги Гринкевич, дочки затриманого бізнесмена, немає інформації. Хоча вона вже встигла осоромитися через розкішний відпочинок за кордоном та поїздки в золотому вагоні "Укрзалізниці".

Майбутня дружина Романа Гринкевича Соня Морозюк також у 2023 році стала багатшою. Вона купила PORSCHE CAYENNE 2015 р. в. та комерційне приміщення у столиці площею 122 кв. м. Вартість останнього оцінюють у 4,6 млн грн. Роман Гринкевич також дарував своїй тоді ще нареченій дорогі прикраси й величезні букети, чим Соня хвалилася перед своїми підписниками. Він також проспонсував рекламу виставки під назвою "Мазня". Але її нещодавно закрили, пославшись на негативну бурхливу реакцію суспільства.

Журналіст Плінський стверджує, що це ще не повний перелік придбань родини Гринкевичів після того, як вони розпочали співпрацю з Міноборони. Загалом за рік, за його словами, їхнім компаніям вдалося вивести понад 1 млрд грн. Поки що триває розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що українців обурило розкішне життя Гринкевичів, яких звинувачують у невиконанні умов контрактів Міноборони. Поки їхні компанії затримували постачання одягу для ЗСУ, вони вихвалялися елітним відпочинком, дорогими прикрасами й не тільки.