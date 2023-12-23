Розкрадання на 1,5 мільярда: суд обрав запобіжний захід топчиновнику Міноборони

Чиновнику загрожує до 15 років за ґратами

Суд обрав запобіжний захід начальнику Головного управління Міноборони, якого викрили в причетності до схеми розкрадання коштів на суму 1,5 мільярда гривень.

Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня СБУ затримала керівника Головного управління Міноборони за підозрою у причетності до схеми розкрадання великої суми на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил.

Слідчі з’ясували, що посадова особа Міноборони у грудні 2022 року підписала угоду з компанією-спецекспортером про закупівлю оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників, проте кошти на її рахунок так і не надійшли. Після цього Агентство оборонних закупівель вирішило укласти новий договір з цією компанією, проте чиновник натомість необґрунтовано вирішив продовжити старий контракт, який передбачає закупівлю такого ж обсягу снарядів за ціною на 30% вищою, ніж за новим контрактом.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, однак у ЗМІ з’явилася інформація, що може йтися про Олександра Нагорського.

Як повідомлялося раніше, у Греції напередодні затримали підозрюваного у розкраданні грошей Міноборони України. Колишнього директора однієї з приватних компаній підозрюють у тому, що він незаконно привласнив 43 млн. гривень з держбюджету.