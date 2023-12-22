На закупівлі снарядів для ЗСУ наварили 1,5 мільярда: затримано одного з топ-чинів Міноборони

Міноборони вже робить все необхідне, щоб повернути кошти до дербюджету

Служба безпеки України разом з Міноборони викрили схему розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлю артилерійських снарядів для ЗСУ. У Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони.

Про це повідомили у СБУ. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.

Слідчі з'ясували, що посадовець Міноборони у грудні 2022 року підписав угоду з компанією-спецекспортером про закупівлю оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Проте бюджетні кошти не були перераховані на рахунок спецекспортера. Новостворене Агентство оборонних закупівель Міноборони незабаром після цього уклало вигідніший контракт на постачання цих же снарядів з цим же виробником.

"Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників безпосередньо від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість. Однак фігурант, нехтуючи контрактом Агентства оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером", — йдеться у повідомленні. повідомленні СБУ.

Після того, як "старий" договір було продовжено, на рахунок підконтрольної іноземної фірми-посередника надійшли майже 1,5 млрд гривень, що на 30% більше, ніж вартість снарядів за прямим договором з виробником.

Співробітники СБУ провели низку обшуків на роботі та за місцем проживання фігуранта та виявили документи, що підтверджують незаконну діяльність. Проти підозрюваного порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Найближчим часом посадовцю оберуть запобіжний захід.

Наразі фігуранта відсторонено від виконання службових обов'язків. Крім того, Міністерство оборони вже розпочало процес повернення 1,5 млрд гривень до бюджету України. Розслідування продовжується, зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.

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