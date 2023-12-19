Новенькі пікапи на фронт? Міноборони оголосило тендер на авто для ЗСУ на чималу суму

Машини мають відповідати певним характеристикам

Міністерство оборони України вирішило закупити позашляховиків на потреби Збройних Сил України. Сума закупівлі сягає 1,7 млрд грн.

А планується придбання 1016 пікапів. Відповідний тендер було опубліковано на сайті Prozorro.

Зазначається, що всі автомобілі повинні бути новими та мають бути поставлені Міноборони до 15 березня 2024 року. На цю дату військовим мають бути доставлені всі машин, без розбивки на партії. Свої пропозиції учасники можуть подати до кінця дня 27 грудня 2023 року.

Тож, на виконання цього замовлення у переможця тендеру буде 2,5 місяці. Кінцевий розрахунок з компанією-постачальником буде здійснений тільки після завершення поставки машин.

Відповідно до тендерної документації, очікувана повна вартість закупівлі техніки становить 1 749 865 263,28 гривні. Себто один пікап має обійтись у 1 722 308 грн, якщо не отримають пропозиції по вигіднішій ціні.

Нові пікапи мають бути з дворядною кабіною, повним приводом 4х4 та кузовом з вантажопідйомністю 800 кг і кліренсом не менше 180 мм. Також в автомобілях має бути двигун потужністю не менше 120 к.с. та фаркопф.

Як відреагували на новину у медіапросторі

Водночас колишній нардеп Борислав Береза відреагував на цю новину та порівняв суму тендера і реальні цінники на авто.

"Життя пікапу на фронті швидкоплинне. І мені дуже цікаво, що будуть купувати за ці гроші. Ну, дуже цікаво. А те, як можна "гратися" на комплектації, всі ж розуміють?

До речі, ціна Mitsubishi L 200 2023 2.4 DI-D MT (154 к.с.) 4WD Invite дорівнює 37 198 $ або 1 399 000. І це ціна вроздріб. А якщо купувати в Європі, то ще дешевше. Цікаво, який буде фінал", — написав він.

Також відомий блогер Ігор Лаченков написав, що чекає, коли ці машини поїдуть на фронт.

Раніше "Телеграф" писав, що на майданчику державних закупівель Prozorro комунальне підприємство "Муніципальна варта" Дніпровської міської ради розмітило тендер на закупівлю ленд крузера вартістю 2,4 млн грн.