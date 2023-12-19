Новенькие пикапы на фронт? Минобороны объявило тендер на авто для ВСУ на немалую сумму

Машины должны соответствовать определенным характеристикам

Министерство обороны Украины решило закупить внедорожников на нужды Вооруженных сил Украины. Сумма закупки составляет 1,7 млрд грн.

А планируется приобретение 1016 пикапов. Соответствующий тендер был опубликован на сайте Prozorro.

Все автомобили должны быть новыми и должны быть поставлены Минобороны до 15 марта 2024 года. На эту дату военным должны быть доставлены все машины, без разбивки на партии. Свои предложения участники могут представить до конца дня 27 декабря 2023 года.

Поэтому на выполнение этого заказа у победителя тендера будет 2,5 месяца. Конечный расчет с компанией-поставщиком будет произведен только после завершения поставки машин.

Согласно тендерной документации, ожидаемая полная стоимость закупки техники составляет 1 749 865 263,28 гривны. То есть один пикап должен обойтись в 1 722 308 грн, если не получат предложения по более выгодной цене.

Новые пикапы должны быть с двухрядной кабиной, полным приводом 4х4 и кузовом с грузоподъемностью 800 кг и клиренсом не менее 180 мм. Также в автомобилях должен быть двигатель мощностью не менее 120 к.с. и фаркоп.

Как отреагировали на новость в медиа-пространстве

В то же время, бывший нардеп Борислав Береза отреагировал на эту новость и сравнил сумму тендера и реальные ценники на авто.

"Жизнь пикапа на фронте мимолетна. И мне очень интересно, что будут покупать за эти деньги. Ну, очень интересно. А то, как можно "играть" на комплектации, все же понимают?

Кстати, цена Mitsubishi L 200 2023 2.4 DI-D MT (154 л.с.) 4WD Invite равна 37 198$ или 1 399 000. И это цена в розницу. А если покупать в Европе, то еще дешевле. Интересно, какой будет финал", — написал он.

Также известный блоггер Игорь Лаченков написал, что ждет, когда эти машины поедут на фронт.

Ранее "Телеграф" писал, что на площадке государственных закупок Prozorro коммунальное предприятие "Муниципальный караул" Днепровского городского совета разметило тендер на закупку ленд крузера стоимостью 2,4 млн грн.