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Розчленували та спалили: СБУ дізналася імена окупантів, які вбили фермера на Харківщині

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Окупантам заочно повідомлено про підозру Новина оновлена 22 грудня 2023, 11:26
Окупантам заочно повідомлено про підозру. Фото Колаж "Телеграф"

Вбивство фермера сталося на території Шевченківської громади

Служба безпеки України встановила особи трьох російських окупантів, які вбили фермера на Харківщині, а потім спалили та розчленували його тіло. Їм заочно повідомлено про підозру.

Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ. За даними правоохоронців, йдеться про військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил Росії Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова — військового з 202-го мотострілецького полку країни-агресора.

"Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області та проводили там каральні акції проти місцевих мешканців. Під час таких "рейдів" рашисти масово викрадали й вбивали людей. За даними слідства, під час одного з таких "нальотів" на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом із Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його", - йдеться у повідомленні.

Крім того, нерідко окупанти вдиралися до будинків мирних жителів і забирали їхнє особисте майно. Зокрема це бал побутова техніка, гроші, а також автомобілі. У разі опору окупанти загрожували вбивством малолітніх дітей.

Наразі вже задокументовано, що загарбники відібрали у громадян шість легкових та вантажних автомобілів. Награбоване майно загарбники намагалися переправити за місцем проживання у Росії.

Враховуючи зібрані докази, всім трьома росіянами було заочно повідомлено про підозру ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також у СБУ наголосили, що злочинні дії Піддубного додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, пов’язане з умисним вбивством, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові чоловік убив свого сусіда сокирою, а потім розчленував його. Правоохоронці виявили його загиблого без голови та без рук. Після вчинення злочину вбивця спробував втекти до Росії.

Теги:
#Україна #Харківська область #Вбивство #Фермер #Окупанти