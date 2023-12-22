Расчленили и сожгли: СБУ узнала имена оккупантов, убивших фермера на Харьковщине

Убийство фермера произошло на территории Шевченковской общины

Служба безопасности Украины установила личности трех российских оккупантов, которые убили фермера на Харьковщине, а затем сожгли и расчленили его тело. Им заочно сообщено о подозрении.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ. По данным правоохранителей, речь идет о военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил России Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а также Руслане Гончарове — военном из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора.

"Весной 2022 они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов области и проводили там карательные акции против местных жителей. Во время таких "рейдов" рашисты массово похищали и убивали людей. По данным следствия, в ходе одного из таких "налетов" на территории Шевченковской общины Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера. Пытаясь скрыть преступление, фигурант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его", — говорится в сообщении.

Кроме того, нередко оккупанты врывались в дома мирных жителей и забирали их личное имущество. В частности, это бал бытовая техника, деньги, а также автомобили. В случае сопротивления – оккупанты угрожали убийством малолетних детей.

В настоящий момент уже задокументировано, что захватчики отобрали у граждан шесть легковых и грузовых автомобилей. Награбленное имущество захватчики пытались переправить по месту жительства в России.

Учитывая собранные доказательства, всем троим россиянами было заочно сообщено о подозрении ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также в СБУ подчеркнули, что преступные действия Поддубного дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове мужчина убил своего соседа топором, а затем расчленил его. Правоохранители обнаружили его погибшего без головы и без рук. После совершенного преступления убийца попытался сбежать в Россию.