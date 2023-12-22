На закупке снарядов для ВСУ наварили 1,5 миллиарда: задержан один из топ-чинов Минобороны

Минобороны уже делает все необходимое, чтобы вернуть средства в госбюджет

Служба безопасности Украины с Минобороны разоблачили схему хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. В Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны.

Об этом сообщили в СБУ. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Следователи выяснили, что должностное лицо Минобороны в декабре 2022 года подписало соглашение с компанией-спецэкспортером о закупке оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Однако бюджетные средства перечислены не были на счет спецэкспортера. Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны вскоре после этого заключило более выгодный контракт на поставку этих же снарядов с этим же производителем.

"Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость. Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером", — говорится в сообщении СБУ.

После того как "старый" договор был продлен, на счет подконтрольной иностранной фирмы-посредника поступили почти 1,5 млрд гривен, что на 30% больше, чем стоимость снарядов по прямому договору с изготовителем.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков на работе и по месту проживания фигуранта и обнаружили документы, которые подтверждают незаконную деятельность. Против подозреваемого завели уголовное дело по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований). В ближайшее время должностному лицу изберут меру пресечения.

Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны уже начало процесс по возврату 1,5 млрд гривен в бюджет Украины. Расследование продолжается, злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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