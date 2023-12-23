Хищения на 1,5 миллиарда: суд избрал меру пресечения топ-чиновнику Минобороны

Чиновнику грозит до 15 лет за решеткой

Суд избрал меру пресечения начальнику Главного управления Минобороны, которого уличили в причастности к схеме хищения средств на сумму в 1,5 миллиарда гривен.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога до 19 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря СБУ задержала руководителя Главного управления Минобороны по подозрению в причастности к схеме хищения крупной суммы на закупках артиллерийских снарядов для Вооруженных сил.

Следователи выяснили, что должностное лицо Минобороны в декабре 2022 года подписало соглашение с компанией-спецэкспортером о закупке оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников, однако средства на его счет так и не поступили. После этого Агентство оборонных закупок решило заключить новый договор с этой компанией, однако чиновник вместо этого необосновано решил продлить старый контракт, который предусматривает закупку такого же объема снарядов по цене на 30% выше, чем по новому контракту.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, однако в СМИ появилась информация, что речь может идти об Александре Нагорском.

Как сообщалось ранее, в Греции накануне задержали подозреваемого в хищении денег Минобороны Украины. Бывшего директора одной из частных компаний подозревают в том, что он незаконно присвоил 43 млн гривен из госбюджета.