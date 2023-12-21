"Неустановленные лица"? Следствие не нашло виновных в хищении десятков миллионов на строительстве Подольского моста

Проведение трех уголовных производств не приблизило следствие к организаторам хищения

Около 24 млн грн были украдены, по мнению прокуратуры, при строительстве Подольского моста в Киеве, который должен соединить историческую правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра. Однако на деле эта цифра может быть лишь вершиной айсберга.

Как выяснил "Телеграф", в сообщении правоохранителей речь идет о тендере, который прошел в марте 2017 года. Тогда КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" признала победителем ООО "Коммерческое предприятие "Укрпожбезпека".

При начальной цене в 55,8 млн грн компания согласилась выполнить работы за 55,75 млн грн и была признана победителем, а 4 апреля 2017 года с ней заключили договор. Предприятие приступило к работам, но явно не успевало завершить их в срок, поэтому был использована один трюк.

27 декабря 2018 года, за четыре дня до окончания срока выполнения работ по договору, был заключен дополнительный договор — "Укрпожбезпеке" на 3 млн грн было снижено финансирование. На основании этого сроком окончания работ стороны утвердили 31 декабря 2019 года.

Но ООО так и не закончило работы, которые обязалось выполнить по Подольскому мосту и в июле 2019 года еще одним допсоглашением договор от 4 апреля 2017 года был расторгнут.

Сколько именно из обещанных 52,6 млн грн по договору получила "Укрпожбезпека" — неизвестно, но 24 миллиона из них, по версии Киевской городской прокуратуры, предприниматели разворовали.

Интересно, что претензии к "Укрпожбезпеке" у следствия возникли еще в 2017 году, когда 27 июня было открыто уголовное производство № 42017000000002108. Правоохранители подозревали, что предприятие оформлено на подставное лицо.

Позднее следствие выяснило, что уже в 2018-м некий гражданин за скромное вознаграждение в 1000 гривен разрешил использовать свои данные, фиктивно став владельцем ООО "Коммерческое предприятие "Укрпожбезпека". Кстати, после этого учредитель и руководство на предприятии изменились: с 2019 года им числится один человек – некий Владислав Черевичный из Бердичева Житомирской области.

Наконец, следствие по третьему уголовному производству выяснило, что ООО "Коммерческое предприятие "Укрпожбезпека" с 2015 года входит в состав группы фиктивных фирм, которые побеждают на гостендерах, а потом расхищают бюджетные средства. Последнее происходит главным образом за счет заключения договоров с другими фиктивными компаниями об оказании услуг, а на деле — просто для вывода средств.

Но что интересно, следствие так и не смогло выяснить фамилии организаторов схемы и даже того, кто покупал документы для оформления изменений в ООО "Коммерческое предприятие "Укрпожбезпека" — они все проходят как "неустановленные лица".

Остается надеяться, что хотя бы вину должностных лиц КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" прокуратуре удастся доказать в суде.

А тем временем по Подольскому мосту запустили движение, правда, пока очень ограниченно.