"Невстановлені особи"? Слідство не знайшло винних у розкраданні десятків мільйонів на будівництві Подільського мосту

Проведення трьох кримінальних проваджень не наблизило слідство до організаторів розкрадання

Близько 24 млн грн було вкрадено, на думку прокуратури, під час будівництва Подільського мосту в Києві, який має з’єднати історичну правобережну частину міста зі спальними районами на лівому березі Дніпра. Однак насправді ця цифра може бути лише вершиною айсбергу.

Як з’ясував "Телеграф", у повідомленні правоохоронців йдеться про тендер, який пройшов у березні 2017 року. Тоді КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" визнала переможцем ТОВ "Комерційне підприємство "Укрпожбезпека".

При початковій ціні 55,8 млн грн компанія погодилася виконати роботи за 55,75 млн грн і була визнана переможцем, а 4 квітня 2017 року з нею уклали договір. Підприємство розпочало роботи, але явно не встигало завершити їх у термін, тому було використано один трюк.

27 грудня 2018 року, за чотири дні до закінчення терміну виконання робіт за договором, було укладено додатковий договір — "Укрпожбезпеці" на 3 млн грн було знижено фінансування. На підставі цього терміном закінчення робіт сторони затвердили 31 грудня 2019 року.

Але ТОВ так і не закінчило роботи, які зобов’язалося виконати по Подільському мосту, і в липні 2019 року ще однією додатковою угодою договір від 4 квітня 2017 року був розірваний.

Скільки саме з обіцяних 52,6 млн грн за договором отримала "Укрпожбезпека" — невідомо, але 24 мільйони з них, за версією Київської міської прокуратури, підприємці розікрали.

Цікаво, що претензії до "Укрпожбезпеки" у слідства виникли ще у 2017 році, коли 27 червня було відкрито кримінальне провадження №42017000000002108. Правоохоронці підозрювали, що підприємство оформлене на підставну особу.

Пізніше слідство з’ясувало, що вже у 2018-му якийсь громадянин за скромну винагороду у 1000 гривень дозволив використати свої дані, фіктивно ставши власником ТОВ "Комерційне підприємство "Укрпожбезпека". До речі, після цього засновник і керівництво на підприємстві змінилися: з 2019 року це одна людина – якийсь Владислав Черевичний із Бердичева Житомирської області.

Зрештою, слідство з третього кримінального провадження з’ясувало, що ТОВ "Комерційне підприємство "Укрпожбезпека" з 2015 року входить до складу групи фіктивних фірм, які перемагають на держтендерах, а потім розкрадають бюджетні кошти. Останнє відбувається головним чином шляхом укладання договорів з іншими фіктивними компаніями про надання послуг, а насправді просто для виведення коштів.

Але що цікаво, слідство так і не спромоглося з’ясувати прізвища організаторів схеми та навіть того, хто купував документи для оформлення змін у ТОВ "Комерційне підприємство "Укрпожбезпека" — вони всі проходять як "невстановлені особи".

Залишається сподіватися, що хоч провину посадових осіб КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" прокуратурі вдасться довести в суді.

А тим часом Подільським мостом запустили рух, щоправда, поки що дуже обмежено.