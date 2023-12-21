Офіційно: на будівництві київського моста-довгобуду розікрали десятки мільйонів

За справу взялися слідчі прокуратури

Під час будівництва Подільського мосту в Києві, який має з'єднати історичну правобережну частину міста зі спальними районами на лівому березі Дніпра, розікрали 24 мільйони гривень. У розкраданні коштів підозрюють виконуючого обов’язків директора КП, яке брало участь у зведенні конструкцій мостового переходу.

Процесуальне керівництво по цій справі здійснює Подільська окружна прокуратура. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у квітні 2017 року між КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" та генпідрядником було укладено договір. Так, співробітники комунального підприємства залучалися до робіт з будівництва частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

У червні 2023 року між КП, генпідрядником та підрядною організацією було підписано акти прийому виконаних будівельних робіт, у яких було зазначено завищені ціни на оренду різних машин та механізмів: дизельних компресорів, кранів, насосів, бурової установки тощо.

Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи, завищення витрат становить понад 24 мільйони гривень.

Крім того, зловмисники перераховували вказані кошти на підприємства з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі різних господарських товарів. Це робилося з метою переведення грошей в готівку та подальшого їх розподілу між фігурантами. З метою забезпечення відшкодування збитків на рахунки підприємств, задіяних у злочинній схемі, накладено арешти.

Виконувачу обов’язків директора КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 367 КК України: "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки".

Слід зазначити, що цьому посадовцю раніше прокуратура вже повідомляла про підозру за вчинення аналогічного злочину за іншим фактом протиправної діяльності під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу.

У ході подальшого слідства буде надана оцінка діям усих інших учасників злочину. Слідство по цій справі триває.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід

Для довідки: Подільський мостовий перехід — це комбінований мостовий перехід, який споруджується в Києві через річку Дніпро та рукав Десенка, двоярусну споруду, що складається з трьох мостів та естакад, що їх з’єднують.

Як повідомлялося раніше, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним із наймасштабніших київських довгобудів. Будівництво конструкції триває вже понад 30 років і на нього було витрачено понад 20 мільярдів гривень.

Усі етапи будівництва мосту

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві Подольсько-Воскресенським мостом запустили рух, але не для всіх. Так, у столиці офіційно запустили рух транспорту Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднає історичну правобережну частину міста зі спальними районами на лівому березі Дніпра.

Спочатку проїзд тут відкрили для автобусів, спецтранспорту та автомобілів екстрених служб. Так, Подольсько-Воскресенським мостом почав курсувати новий автобусний маршрут №111. Він їхатиме від станції метро "Площа Українських Героїв" до станції местро "Лівобережна" і таким чином з’єднає правий берег Києва з лівим.