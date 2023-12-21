Официально: на строительстве киевского моста-долгостроя разворовали десятки миллионов

За дело взялись следователи прокуратуры

Во вреям строительства Подольского моста в Киеве, который должен соединить историческую правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра, разворовали 24 миллиона гривен. В хищении средств подозревают исполняющего обязанности директора КП, которое принимало участие в возведении конструкций мостового перехода.

Процессуальное руководство по данному делу осуществляет Подольская окружная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" и генподрядчиком был заключен договор. Так, сотрудники коммунального предприятия привлекались к работам по возведению части Подольско-Воскресенского мостового перехода.

В июне 2023 года между КП, генподрядчиком и подрядной организацией были подписаны акты приема выполненных строительных работ, в которых были указаны завышенные цены на аренду различных машин и механизмов.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы, завышение расходов составляет более 24 миллионов гривен.

Кроме этого, злоумышленники перечисляли указанные средства на счета предприятий с признаками фиктивности под видом закупки различных хозяйственных товаров. Это делалось с целью обналичивания денег и распределения их между фигурантами. С целью обеспечения возмещения убытков на счета всех предприятий, задействованных в преступной схеме, наложены аресты.

Исполняющему обязанности директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины: "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

Следует отметить, что этому должностному лицу ранее прокуратура уже сообщала о подозрении в совершении аналогичного преступления по другому факту противоправной деятельности при осуществлении строительства Подольского мостового перехода.

В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка действиям всех других участников преступления. Следствие по этому делу продолжается.

Подольско-Воскресенском мостовой переход

Для справки: Подольский мостовой переход — это комбинированный мостовой переход, который сооружается в Киеве через реку Днепр и рукав Десёнка, двухъярусное сооружение, состоящее из трёх мостов и соединяющих их эстакад.

Как сообщалось ранее, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода является одним из самых масштабных киевских долгостроев. Строительство конструкции продолжается уже более 30 лет и на него было потрачено больше 20 миллиардов гривен.

Все этапы строительства моста

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве по Подольско-Воскресенскому мосту запустили движение, но не для всех. Так, в столице официально запустили движение транспорта по Подольско-Воскресенском мосту, который соединит историческую правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра.

Изначально проезд здесь открыли для автобусов, спецтранспорта и автомобилей экстренных служб. Так, по Подольско — Воскресенскому мосту начал курсировать новый автобусный маршрут №111. Он будет ехать от станции метро "Площадь Украинских Героев" до станции местро "Левобережная" и соединит таким образом правый берег Киева с левым.