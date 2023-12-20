Опрос КМИС: украинцы хотят мгновенного наказания за коррупцию, но есть нюанс

После начала широкомасштабной войны коррупция для украинцев является проблемой №1

Большинство украинцев (55%) хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет с нарушением законов. Еще 42% граждан придерживается той позиции, что наказание должно соответствовать букве закона, даже если это займет много времени.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Его проводили с 29 ноября по 9 декабря текущего года.

Остальные 3% украинцев не определились со своим взглядом.

Социологи пришли к выводу, что чем меньше респонденты доверяют судам, тем больше они хотят наказывать как можно быстрее даже с нарушением закона. Так, среди опрошенных, которые доверяют судам, 41% говорят о необходимости как можно более быстрого наказания. В то же время среди респондентов, которые не доверяют судам, таких уже 63%.

В КМИС говорят, что подобная тенденция прослеживается и относительно доверия к полиции.

Противоположной является тенденция в случае доверия к президенту. В этом случае люди чаще настаивают на более быстром наказании.

Социологи объясняют, что опросы КМИС и других компаний показывают, что после начала широкомасштабной войны коррупция для украинцев является проблемой №1.

В период до вторжения (а именно − в октябре 2020 года) КМИС задавал вопрос населению о механизме наказания политиков. Тогда 67% респондентов ответили, что "определенных политиков нужно долго и тщательно судить по законам, даже если это займет много времени". При этом более радикальных взглядов придерживались 25% населения ("большинство политиков заслужили народную расправу, даже если это незаконно").

Ранее "Телеграф" писал, что три четверти уголовных дел против бизнеса "зависают" с целью коррупционного давления.