Предлагала услуги мужчинам и поплатилась: что известно о скандальной "слуге народа"

Народной избраннице придется предстать перед судом за получение взятки

Бывшая депутатка "Слуги народа" Людмила Марченко погорела на взятке ― ее с помощницей разоблачили при получении денег. Она помогала военнообязанным мужчинам покидать пределы Украины, выдавая официальное разрешение.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщила о направлении обвинительного акта в суд. В публикации говорится, что действия "слуги народа" и ее помощницы квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УКУ.

Следствию удалось доказать два эпизода противоправной деятельности Марченко и ее помощницы Анастасии Колесник. В первом случае они получили взятку в размере $6000, во втором ― $5300. За деньги они обещали предоставить возможность беспрепятственно пресечь границу Украины.

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы (от 2 до 5 лет) или крупный штраф (от 2000 до 5500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Депутатку могут не посадить, а оштрафовать на сумму от 34000 до 93500 грн.

Личная жизнь и деятельность Марченко

О личной жизни экс-нардепки известно не очень много. Ее супруг, Марченко Иван Николаевич, ранее был военным комиссаром Львовской области. Он был назначен на эту должность в 2021 году и пробыл на ней до 26 февраля 2022-го. Известно, что он также баллотировался от "Слуги народа", но не был избран.

У Людмилы Марченко есть три образования, которые она получила в Тернопольском национальном экономическом университете. У нее есть дипломы по специальностям "Предпринимательство", "Финансы и налогообложение", "Экономическая кибернетика".

Она работала во многих компаниях, среди которых "Эпицентр К", "Новая линия", "Ретро та Люкс ФМ", Национальная торговая компания. До того, как стала депутаткой, у нее был открыт ФОП. Известно, что ей принадлежал ресторан "Бограч" в Тернополе.

Скандалы

После того, как скандал со взяткой стал публичным, депутатку исключили из "Слуги народа". Ее полномочия были прекращены Тернопольской областной организацией партии.

За последние годы Людмила Марченко попала в несколько крупных скандалов. Как пишет "Чесно", в мае 2020 года она посещала один из тренажерных залов Тернополя. Тогда везде были введены коронавирусные ограничения.

Она в 2020 году прокомментировала скандал в Нагорном Карабахе, обещая военную помощь Азербайджану. Ее заявления потом пришлось публично отменять представителям партии "Слуга народа", президенту и главе Министерства иностранных дел Украины. Они заявляли, что личное мнение Марченко не является официальной позицией государства.

Один из последних скандалов связан с голосованием за градостроительную реформу #5655. "Чесно" пишет, что она внедрялась в интересах застройщиков, а ее условия нивелировали влияние граждан на восстановление Украины. К тому же не было публичного обсуждения этого проекта. Украинцев это не устроило. Петиция к президенту с требованием наложить вето собрала более 25 тысяч подписей всего за несколько часов. Однако Зеленский поддержал законопроект, а потом его также поприветствовала Еврокомиссия.

Кто стоит за Марченко

Некоторые СМИ, в том числе "Чесно", писали, что экс-нардепка является "человеком из группы Ильи Павлюка". Крупного бизнесмена у "Украинской правде" называли "королем контрабанды" на западной таможне. Павлюка связывали с Зеленским. Якобы предприниматель помогал будущему президенту Украины во время выборов в 2019 году. Писали и о том, что Павлюк якобы помогал команде Зеленского и в 2020-м. Тогда проводились местные выборы.

По другим данным, Людмила Марченко является человеком Александра и Галины Герег, владельцев сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", о чем пишет "Радио Свобода". Она занимала не последнюю должность, будучи ведущим специалистом департамента развития персонала. Напомним, что Александр Герега был членом "Партии регионов".

Ранее "Телеграф" писал, что ВАКС назначил сумму залога для Людмилы Марченко. Она оказалась существенно ниже взяток, на которых попалась депутатка.