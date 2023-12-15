Пропонувала послуги чоловікам і поплатилася: що відомо про скандальну "слугу народу"

Народній обраниці доведеться постати перед судом за отримання хабаря

Колишня депутатка "Слуги народу" Людмила Марченко погоріла на хабарі – її з помічницею викрили під час отримання грошей. Вона допомагала військовозобов’язаним чоловікам залишати межі України, надаючи офіційний дозвіл.

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомила про направлення обвинувального акта до суду. У публікації йдеться, що дії "слуги народу" та її помічниці кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 ККУ.

Слідству вдалося довести два епізоди протиправної діяльності Марченко та її помічниці Анастасії Колесник. У першому випадку вони отримали хабар у розмірі $6000, у другому — $5300. За гроші вони обіцяли надати можливість безперешкодно перейти кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі (від 2 до 5 років) або великий штраф (від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Депутатку можуть не посадити, а оштрафувати на суму від 34 000 до 93 500 грн.

Особисте життя та діяльність Марченко

Про особисте життя екс-нардепки відомо не дуже багато. Її чоловік, Марченко Іван Миколайович, раніше був військовим комісаром Львівської області. Він був призначений на цю посаду у 2021 році та пробув на ній до 26 лютого 2022-го. Відомо, що він також балотувався від "Слуги народу", але не був обраний.

Людмила Марченко має три освіти, які вона отримала у Тернопільському національному економічному університеті. Вона має дипломи зі спеціальностей "Підприємництво", "Фінанси та оподаткування", "Економічна кібернетика".

Вона працювала у багатьох компаніях, серед яких "Епіцентр К", "Нова лінія", "Ретро та Люкс ФМ", Національна торгова компанія. До того, як Марченко стала депутаткою, у неї було відкрито ФОП. Відомо, що їй належав ресторан "Бограч" у Тернополі.

Скандали

Після того, як скандал із хабарем став публічним, депутатку виключили із "Слуги народу". Її повноваження було припинено Тернопільською обласною організацією партії.

За останні роки Людмила Марченко потрапила до кількох великих скандалів. Як пише "Чесно", у травні 2020 року вона відвідувала один із тренажерних залів Тернополя. Тоді скрізь було запроваджено коронавірусні обмеження.

У 2020 році вона прокоментувала скандал у Нагірному Карабаху, обіцяючи військову допомогу Азербайджану. Її заяви потім довелося публічно скасовувати представникам партії "Слуга народу", президенту та голові Міністерства закордонних справ України. Вони заявляли, що особиста думка Марченко не є офіційною позицією держави.

Один із останніх скандалів пов’язаний із голосуванням за містобудівну реформу #5655. "Чесно" пише, що вона впроваджувалась на користь забудовників, а її умови нівелювали вплив громадян на відновлення України. До того ж, не було публічного обговорення цього проекту. Українців це не влаштувало. Петиція до президента з вимогою накласти вето зібрала понад 25 тисяч підписів лише за кілька годин. Однак Зеленський підтримав законопроект, а потім його також привітала Єврокомісія.

Хто стоїть за Марченко

Деякі ЗМІ, зокрема "Чесно", писали, що екс-нардепка є "людиною з групи Іллі Павлюка". Бізнесмена в "Українській правді" називали "королем контрабанди" на західній митниці. Павлюка пов’язували із Зеленським. Нібито підприємець допомагав майбутньому президентові України під час виборів у 2019 році. Писали і про те, що Павлюк нібито допомагав команді Зеленського 2020-го. Тоді проводились місцеві вибори.

За іншими даними, Людмила Марченко є людиною Олександра та Галини Герег, власників мережі гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія", про що пише "Радіо Свобода". Вона обіймала не останню посаду, будучи провідним спеціалістом департаменту розвитку персоналу. Нагадаємо, що Олександр Герега був членом Партії регіонів.

Раніше "Телеграф" писав, що ВАКС призначив суму застави для Людмили Марченко. Вона виявилася суттєво нижчою за хабарі, на яких попалася депутатка.