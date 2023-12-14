Три четверти уголовных дел против бизнеса "зависают" с целью коррупционного давления — Сергей Позняк

Глава правления общественного союза "Манифест 42" сообщил о рекордно высокой доле "зависших" дел

74% уголовных дел против бизнеса в Украине возбуждаются правоохранителями без дальнейшей передачи в суд с обвинительным актом. Об этом сообщил глава правления общественного союза "Манифест 42" Сергей Позняк на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" 14 декабря.

Согласно статистическим данным ГПУ, в январе—ноябре 2023 года только 26% уголовных производств в сфере хозяйственной деятельности доходят до суда с обвинительным актом. Это самый плохой показатель за время обнародования соответствующей статистики.

2018 год:

6334 производств по хозяйственной деятельности. Переданы в суд с обвинительным актом – 2021 (32%).

2019 год:

5947 производств по хозяйственной деятельности. В суд с обвинительным актом — 1686 (28%).

2020 год:

5342 производств по хозяйственной деятельности. В суд с обвинительным актом – 1620 (30%).

2021 год:

5469 производств по хозяйственной деятельности. В суд с обвинительным актом – 2164 (39%).

2022 год:

3414 производств по хозяйственной деятельности. В суд с обвинительным актом – 1149 (33%).

2023 январь—ноябрь

4249 производств. В суд с обвинительным актом – 989 (26%).

"Рекордно высокая доля "зависших" дел указывает на то, что тыловые силовики для коррупционного давления на бизнес используют надуманные поводы. Эти дела годами лежат без движения, продолжаются судами почти автоматически, передаются от следователя к следователю "по наследству", чтобы заставить бизнес платить взятки. Статистику не обманешь. Пока доля "зависших" уголовных дел будет на историческом максимуме, говорить о прогрессе в преодолении проблемы коррупционного давления на бизнес не приходится", — заявил глава правления "Манифеста 42" Сергей Позняк.

"Манифест 42" — общественное движение, созданное бизнесом для защиты от произвола тыловых силовиков, коррупционных чиновников и судей, черных нотариусов и регистраторов. 42-я статья Конституции гарантирует право на предпринимательскую деятельность.