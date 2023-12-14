Три чверті кримінальних справ проти бізнесу "зависають" з метою корупційного тиску — Сергій Позняк

Голова правління громадської спілки "Маніфест 42" повідомив про рекордно високу частку "завислих" справ

74% кримінальних справ проти бізнесу в Україні порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом. Про це повідомив голова правління громадської спілки "Маніфест 42" Сергій Позняк на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" 14 грудня.

Згідно статистичних даних ГПУ, у січні-листопаді 2023-го року лише 26% кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності доходять до суду з обвинувальним актом. Це найгірший показник за час оприлюднення відповідної статистики.

2018 рік:

6334 проваджень по господарській діяльності. Передані до суду з обвинувальним актом — 2021 (32%).

2019 рік:

5947 проваджень по господарській діяльності. До суду з обвинувальним актом — 1686(28%).

2020 рік:

5342 проваджень по господарській діяльності. До суду з обвинувальним актом — 1620 (30%).

2021 рік:

5469 проваджень по господарській діяльності. До суду з обвинувальним актом — 2164 (39%).

2022 рік:

3414 проваджень по господарській діяльності. До суду з обвинувальним актом — 1149 (33%).

2023 січень-листопад

4249 проваджень. До суду з обвинувальним актом — 989 (26%).

"Рекордно висока частка "завислих" справ вказує на те, що тилові силовики для корупційного тиску на бізнес використовують надумані приводи. Ці справи роками лежать без руху, продовжуються судами майже автоматично, передаються від слідчого до слідчого "у спадок", щоб змусити бізнес платити хабарі. Статистику не обдуриш. Поки частка "завислих" кримінальних справ буде на історичному максимумі, говорити про прогрес у подоланні проблеми корупційного тиску на бізнес не доводиться", — заявив голова правління "Маніфесту 42" Сергій Позняк.

"Маніфест 42" — громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів. 42-а стаття Конституції гарантує право на підприємницьку діяльність.