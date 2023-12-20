Опитування КМІС: українці хочуть миттєвого покарання за корупцію, але є нюанс

Після початку широкомасштабної війни корупція для українців є проблемою №1

Більшість українців (55%) хочуть якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде з порушенням законів. Ще 42% громадян дотримуються тієї позиції, що покарання має відповідати букві закону, навіть якщо це триватиме багато часу.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Його проводили з 29 листопада до 9 грудня поточного року.

Інші 3% українців не визначилися зі своїм поглядом.

Соціологи дійшли висновку, що чим менше респонденти довіряють судам, тим більше вони хочуть карати якнайшвидше навіть із порушенням закону. Так, серед опитаних, які довіряють судам, 41% говорять про необхідність якнайшвидшого покарання. Водночас, серед респондентів, які не довіряють судам, таких вже 63%.

У КМІС кажуть, що подібна тенденція простежується щодо довіри до поліції.

Протилежною є тенденція у разі довіри до президента. У цьому випадку люди частіше наполягають на швидшому покаранні.

Соціологи пояснюють, що опитування КМІС та інших компаній свідчать, що після початку широкомасштабної війни корупція для українців є проблемою №1.

У період до вторгнення (а саме у жовтні 2020 року) КМІС ставив питання населенню про механізм покарання політиків. Тоді 67% респондентів відповіли, що "певних політиків потрібно довго і ретельно судити за законами, навіть якщо це триватиме багато часу". При цьому радикальніших поглядів дотримувалися 25% населення ("більшість політиків заслужили народну розправу, навіть якщо це незаконно").

Раніше "Телеграф" писав, що три чверті кримінальних справ проти бізнесу "зависають" з метою корупційного тиску.