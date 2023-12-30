Бізнесмена, який намагався дати хабар ДБР, взяли під варту: він може вийти з СІЗО під величезну заставу

Сума застави більш ніж у 22 рази більша за хабар, який підприємець намагався дати керівнику ДБР

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для львівського бізнесмена Ігоря Грінкевича, який намагався підкупити одного з керівників Державного бюро розслідувань (ДБР). Підприємець буде знаходитись під вартою, але у нього є право вийти під заставу.

Як повідомляє ДБР, бізнесмену повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України. Суд дозволив Грінкевичу вийти під заставу у 429 млн 440 тис. гривень.

Зазначимо, що бізнесмена затримали, коли він намагався дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів. Він сподівався, що за таку суму керівник слідчого управління ДБР посприяє поверненню майна, на яке раніше було накладено арешт. Сума застави більша за хабар у 22,5 раза.

Суд обрав для Грінкевича величезну заставу, що у 22,5 рази більша за суму хабаря

Нагадаємо, що кілька місяців тому проти компаній Грінкевича розпочалось кримінальне провадження через невиконання його компаніями зобов’язань перед Міністерством оборони України. Більшість контрактів не були виконані.

Компанії Грінкевича виграли 23 тендери на постачання одягу для Збройних сил. Виявилось, що ціни були завищеними, а приблизно третина контрактів була виконана не в обговорений термін. За попередніми даними, це призвело до збитків на понад 1 млрд гривень. Якщо бізнесмена визнають винним, то йому загрожує термін до 8 років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав про розкішне життя Грінкевича та його родини. Донька підприємця відпочивала закордоном, поки її компанія зривала терміни на постачання одягу для ЗСУ, а син вкладав величезні суми у свою наречену. Українців обурили їхні витрати.