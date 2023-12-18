Сімʼя хабарника Злочевського скуповує нерухомість у Києві: у списку популярні локації столиці

Виклали чималі суми

Сімʼя засудженого за "рекордний хабар" Миколи Злочевського купує столичну бізнес-нерухомість. Зокрема, йдеться про нерухомість, де розташований популярний ресторан Kyiv Food Market.

Покупцем виступила компанія, яка офіційно записана на дочок відомого хабарника. Про це йдеться матеріал УП "Як гроші Зло перемагають. Частина 2. Новий бізнес родини Злочевських"

Будівлі на 1,8 тисячі квадратних метрів та дві ділянки загалом на 0,27 гектара придбали на початку 2023 року. Хоч земля і належить державі, вона йде "в комплекті" до нерухомості.

За підрахунками співрозмовника видання, сума угоди може стартувати від 2 тисяч доларів за квадратний метр. Варто зауважити, що це — ринкова вартість, а от, скільки міг коштувати сам "Фуд маркет", залежить від його прибутковості.

Kyiv Food Market

Беручи до уваги названі 2 тисячі, весь Food Market мав обійтись новим власникам приблизно від 3,6 мільйона доларів.

Карина та Анна Злочевські

Що ще купили за останні роки

Але це не всі надбання Злочевських, адже у жовтні 2023 маловідома компанія, пов’язана з бізнесом сімʼї хабарника, придбала на аукціоні офісний центр на вулиці Різницькій на Печерську. Це колишній офіс "регіоналів" Андрія та Сергія Клюєвих.

Цей лот — центр на 3 тисячі квадратних метрів із "начинкою" з офісного оснащення — пішов за 200 мільйонів гривень.

Переможцем аукціону стала фінансова компанія "Монблан фінанс", яка записана на 28-річну мешканку Кривого Рогу Владиславу Борздову. УП зазначає, що жінка фігурує зараз або значилась раніше як засновниця у ще кількох підприємствах, пов’язаних зі Злочевськими.

Також виданні додає, що, ймовірно, її дані використовує компанія з управління активами "Бонум груп", залучена до бізнесу Злочевських.

Ба більше, до списку власності Злочевських належить частина історичної садиби на Сагайдачного, 25, що на Подолі. Будівлю ще у 2021 році виставив на торги Державний експортно-імпортний банк. З-під молотка ці 5,5 тисячі квадратних метрів пішли за 334,9 мільйона гривень.

Центр осучаснила та у 2022 запустили офіційний сайт, а в 2023 в мережі з'явилася реклама оренди офісів у бізнес-центрі.

До того у 2023 на Сагайдачного почав прописуватись бізнес самих Злочевських.

За адресою зареєстрований інвестиційний фонд "Скайфол", яким управляє згадана вище "Бонум груп". Використовуючи цей фонд, у 2023 Злочевські продали групі "Ковальська" один зі своїх активів – видобування річкового піску.

Ба більші, на Сагайдачного, 25 знаходяться офіси газові компанії Андрія Кучкова, якого ЗМІ називають зятем Злочевського.

Одна з компаній, пов’язаних із Кучковим, "Укргазтрейдинг", у 2023 різко злетіла на державних підрядах. Відповідно до даних системи YouControl, лише з вересня по грудень вона перемогла в тендерах на 4,987 мільярда гривень. До цього – не отримувала жодного держзамовлення.

Нові пригоди газового бізнесу Злочевського

А от газовий бізнес самого Злочевського у 2023 потрапив під нове кримінальне розслідування.

Справа, яку веде Бюро економічної безпеки і яка раніше стосувалась зовсім іншого бізнесу, тютюнового, раптово відзначилась появою компанії Злочевського. Є підозра, що "Газвидобування" винне у несплаті податків в особливо великих розмірах, а згадану вище "Бонум груп" — причетне до легалізації "брудних коштів".

29 березня 2023 на рахунки "Газвидобування" наклали арешт. А наступного дня, зважаючи на секретний вирок Злочевському, він зробив свій перший донат на Сили оборони. Другий переказ ексміністр надіслав 10 травня. А вже 12-го арешт його газових рахунків скасували.

Проте згодом гроші в банках знову заморозили. Але влітку – восени 2023 Злочевські переоформили низку своїх спецдозволів на родовища на інші фірми, позмінювали формальних власників. Саму "Газвидобування" теж переписали на новий офшор – наступного дня після того, як Злочевський остаточно підписав угоду з прокурором у справі про "рекордний хабар".

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