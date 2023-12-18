Семья взяточника Злочевского скупает недвижимость в Киеве: в списке популярные локации столицы

Выложили немалые суммы

Семья осужденного за "рекордную взятку" Николая Злочевского покупает столичную бизнес-недвижимость. В частности, речь идет о недвижимости, где расположен популярный ресторан Kyiv Food Market.

Покупателем выступила компания, которая официально записана на дочерей известного взяточника. Об этом говорится в материале УП "Как деньги Зло побеждают. Часть 2. Новый бизнес семьи Злочевских"

Здания на 1,8 тысячи квадратных метров и два участка в общей сложности на 0,27 гектара приобрели в начале 2023 года. Хотя земля и принадлежит государству, она идет "в комплекте" к недвижимости.

По подсчетам собеседника издания, сумма сделки может стартовать от 2 тысяч долларов за квадратный метр. Стоит заметить, что это рыночная стоимость, а вот, сколько мог стоить сам "Фуд маркет", зависит от его доходности.

Kyiv Food Market

Принимая во внимание названые 2 тысячи, весь Food Market должен обойтись новым владельцам примерно от 3,6 миллиона долларов.

Карина и Анна Злочевские

Что еще купили за последние годы

Но это не все достояния Злочевских, ведь в октябре 2023 года малоизвестная компания, связанная с бизнесом семьи взяточника, приобрела на аукционе офисный центр на улице Резницкой на Печерске. Это бывший офис "регионалов" Андрея и Сергея Клюевых.

Этот лот — центр на 3 тысячи квадратных метров с "начинкой" из офисного оснащения — ушел за 200 миллионов гривен.

Победителем аукциона стала финансовая компания "Монблан финанс", записанная на 28-летнюю жительницу Кривого Рога Владиславу Борздову. УП отмечает, что женщина фигурирует сейчас или числилась раньше как основательница еще в нескольких предприятиях, связанных со Злочевскими.

Также в издании добавляет, что, вероятно, ее данные использует компания по управлению активами "Бонум групп", привлеченная к бизнесу Злочевских.

Более того, в список собственности Злочевских относится часть исторической усадьбы на Сагайдачного, 25, что на Подоле. Здание в 2021 году выставил на торги Государственный экспортно-импортный банк. Из-под молотка эти 5,5 тысяч квадратных метров ушли за 334,9 миллиона гривен.

Центр осовременил и в 2022 запустили официальный сайт, а в 2023 в сети появилась реклама аренды офисов в бизнес-центре.

К тому же в 2023 году на Сагайдачного начал прописываться бизнес самих Злочевских.

По адресу зарегистрирован инвестиционный фонд "Скайфол", которым управляет упомянутая выше "Бонум групп". Используя этот фонд, в 2023 году Злочевские продали группе "Кузнечная" один из своих активов – добыча речного песка.

Более того, на Сагайдачного, 25 находятся офисы газовые компании Андрея Кучкова, которого СМИ называют зятем Злочевского.

Одна из компаний, связанных с Кучковым, "Укргазтрейдинг", в 2023 году резко взлетела на государственных подрядах. Согласно данным системы YouControl, только с сентября по декабрь она победила в тендерах на 4,987 миллиарда гривен. До этого – не получала ни одного госзаказа.

Новые приключения газового бизнеса Злочевского

А вот газовый бизнес самого Злочевского в 2023 году попал под новое уголовное расследование.

Дело, которое ведет Бюро экономической безопасности и ранее касалось совсем другого бизнеса, табачного, внезапно отличилось появлением компании Злочевского. Есть подозрение, что "Газдобыча" виновата в неуплате налогов в особо крупных размерах, а упомянутое выше "Бонум групп" — причастно к легализации "грязных средств".

29 марта 2023 года на счета "Газдобычи" наложили арест. А на следующий день, ввиду секретного приговора Злочевскому, он сделал свой первый донат на Силы обороны. Второй перевод экс-министр прислал 10 мая. А уже 12 арест его газовых счетов отменили.

Однако впоследствии деньги в банках снова заморозили. Но летом – осенью 2023 года Злочевские переоформили ряд своих спецразрешений на месторождения на другие фирмы, поменяли формальных владельцев. Саму "Газдобычу" тоже переписали на новый оффшор — на следующий день после того, как Злочевский окончательно подписал соглашение с прокурором по делу о "рекордной взятке".

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