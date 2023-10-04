Офис Клюевых купила криворожская тиктокерша: цена вопроса составила 200 млн грн

Пока братья прячутся от украинского правосудия, их имущество продают за долги

Общий долг бывшей материнской компании братьев Андрея и Сергея Клюева, корпорации "Укрподшипник", более 2 млрд. грн. Бизнес стоит, поэтому для удовлетворения требований кредиторов имущество выставляют на торги.

Самая интересная пока продажа состоялась позавчера, 2 октября. Ликвидатор "Укрподшипника" продал офисный дом площадью 3132 квадратных метра. Здание находится в нескольких сотнях метров от Офиса генерального прокурора Украины. Начальная стоимость киевского имущества Клюевых, расположенного по адресу ул. Резницкая, 3 оценили в 146 млн грн. Ликвидатор "Укрподшипника" Владимир Цихоцкий выставил на продажу эту элитную недвижимость в самом сердце столицы вместе с "оборудованием и инвентарем в общей сложности 1376 единиц".

"Общее состояние – хорошее, не превышает 20% износа. Дом спроектирован под нужды конкретного заказчика, имеет разнобольшую площадь помещений и планирования, в соответствии с требованиями владельцев и тенденций пространственного планирования административных домов середины 2000-х годов. Нуждается в значительных инвестициях в редевелопмент" — так описали особенности указанного здания организаторы торгов. Конкретный заказчик ремонтировал с размахом. Точнее, заказчики, потому что речь идет о двух братьях, входивших в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича. Как и бывший патрон, братья сейчас прячутся на вражеской территории. Речь об экс-секретаре СНБО Андрее Клюеве и экс-депутате Верховной Рады от Партии регионов Сергее Клюеве.

ЧАО "Укрподшипник", ликвидация которого тянется с 2018 года, когда-то называлось "промышленно-инвестиционной корпорацией". По факту это была сборная солянка разноплановых активов, занимавшихся чем-либо, кроме производства подшипников. Туда вошло все, что братья сумели нахватать при дикой приватизации. В разное время через "Укрподшипник" братья Клюевы владели Артемовским заводом по обработке цветных металлов, машиностроительным заводом "Вистек", Новогродовским машзаводом, Константиновским металлургическим заводом, Запорожским заводом полупроводников, Актив-банком и другими структурами. Большинство из этих предприятий уже либо не существует, либо находятся в стадии банкротства.

В ходе банкротства к "Укрподшипнику" заявили требования около 40 кредиторов на общую сумму более 2,3 млрд грн. Крупнейшим кредитором стал государственный Укрэксимбанк с требованиями в 1,73 млрд. грн. Тем не менее, эти требования были обеспечены залогом, в реестр их внесли отдельно, поэтому Укрэксимбанк даже не попал в состав комитета кредиторов. Туда вошли только три структуры с требованиями около 508 млн. грн. Все кредиторы напрямую близки к "Укрподшипнику". Tisha Investments Ltd (Британские Виргинские острова), аффилированная с экс-финдиректором компании Клюевых Оксаной Павловой, Артемовский завод по обработке цветных металлов непосредственно входил в состав активов "Укрпишдипника". Автотранспортное предприятие "Автотехпром" было многолетним автоперевозчиком "Укрпишдипника". Этой компанией владела инвестиционная группа "ИТТ-Инвест" Оксаны Маркаровой и Сергея Мищенко. Во времена Януковича братья Клюевы были едва ли не главными клиентами "ИТТ-Инвест". Именно этот комитет решил ликвидировать "Укрподшипник", пустив с молотка его активы во главе с офисным центром в Киеве.

На торги по продаже здания на Резницкой подали заявки только две компании: ООО "Аларит-пром-" и ООО "Финансовая Компания "Монблан Финанс". Первая входит в группу "Аларит" бизнесмена Сергея Сподина, занимающегося продажей спецтехники. А вот вторая — почти никому не известен "коллектив молодых, но амбициозных специалистов в финансовой отрасли", специализирующийся на кредитовании и факторинговых операциях, именно эта компания и стала победителем аукциона, предложив за офисный центр Клюевых 200 млн грн.

Откуда у победителя деньги, вопросы. На бумаге единоличным владельцем ООО "Финансовая Компания "Монблан Финанс" является Владислава Борздова. Об этой молодой бизнес-леде известно, что она прописана в Кривом Роге и ездит на ВАЗ-21099 (по крайней мере, ездила еще в 2021 году). А еще любит снимать юмористические видео в Тике, например, об идеальном дне рождения или тяжелом ремонте.

Борздова не выглядит как реальный собственник "Монблан Финанс". Эта компания вообще выглядит несколько странно. До середины прошлого года директором "Монблан Финанс" был финансист Роман Кривец, а владельцем — Валентина Кривец. Кривец известен как "куратор компании Kvadra Assistance, которая входит в группу Kvadra Invest предпринимателя Дмитрия Варчука. Среди активов Варчука — киевская фирма "Жилстройпроект", которая занимается операциями с недвижимостью. Однако Варчук не очень похож на человека, который может выложить несколько сотен миллионов гривен и выдержать конкуренцию с мощными бизнесменами, такими как Николай Злочевский или Василий Астион, именно с ними год назад конкурировало ООО "Финансовая Компания "Монблан Финанс", пытаясь купить офисное помещение обанкротившегося банка "Аркада" в Киеве. Но проиграло борьбу. Победу тогда праздновала компания "СистемойЛинженеринг" Злочевского с ценой 351 млн грн, тогда как ООО "Финансовая Компания "Монблан Финанс" предложило 302 млн грн.

Так кто же может стоять за "Монбланом"? Кто угодно. От Клюевых до представителей действующей власти. Возможная подсказка появится, когда новый владелец станет разбираться с арендатором здания. Это ООО "Ист Энержи Инжиниринг". И оно отнюдь не враждебно Клюевым. Компанию возглавляет экс-менеджер братьев Ирина Марич.