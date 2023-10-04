Офіс Клюєвих купила криворізька тіктокерша: ціна питання склала 200 млн грн

Поки брати ховаються від українського правосуддя, їх майно продають за борги

Загальний борг колишньої материнської компанії братів Андрія і Сергія Клюєва, корпорації "Укрпідшипник", більше за 2 млрд грн. Бізнес стоїть, то ж для задоволення вимог кредиторів майно виставляють на торги.

Найцікавіший допоки продаж відбувся позавчора, 2 жовтня. Ліквідатор "Укрпідшипнику" продав офісний будинок площею 3132 квадратних метри. Будівля розташовано за кількасот метрів від Офісу генерального прокурору України. Початкову вартість київського майна Клюєвих, розташованого за адресою вул. Різницька, 3 оцінили в 146 млн грн. Ліквідатор "Укрпідшипнику" Володимир Ціхоцький виставив на продаж цю елітну нерухомість в самому серці столиці разом з "обладнанням та інвентарем в загальній кількості 1376 одиниць".

"Загальний стан – добрий, не перевищує 20% зносу. Будинок спроектований під потреби конкретного замовника, має різновелику площу приміщень та планування, відповідно до вимог власників та тенденцій просторового планування адміністративних будинків середини 2000-х років. Потребує значні інвестиції у редевелопмент" — так описали особливості вказаної будівлі організатори торгів. Конкретний замовник ремонтував з розмахом. Точніше, замовники, бо мова про двох братів, які входили до найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича. Як і колишній патрон, брати зараз переховуються на ворожій території. Мова про екс-секретара РНБО Андрія Клюєва та екс-депутата Верховной Ради від Партії регіонів Сергія Клюєва.

ПрАТ "Укрпідшипник", ліквідація якого тягнеться з 2018 року, колись називалось "промислово-інвестиційною корпорацією". По факту це була збірна солянка різнопланових активів, які займалися будь-чим, окрім виробництва підшипників. Туди увійшло все, що брати зуміли нахапати за часів дикої приватизації. В різні часи через "Укрпідшипник" брати Клюєви володіли Артемівським заводом з обробки кольорових металів, машинобудівним заводом "Вістек", Новогродівським машзаводом, Констянтинівським металургійним заводом, Запорізьким заводом напівпровідників, Актив-банком та іншими структурами. Більшість з цих підприємств вже або не існують, або знаходяться в стадії банкрутства.

В ході банкрутства до "Укрпідшипника" заявило вимоги близько 40 кредиторів на загальну суму більше 2,3 млрд грн. Найбільшим кредитором став державний Укрексімбанк з вимогами в 1,73 млрд грн. Проте ці вимоги були забезпечені заставою, в реєстр їх внесли окремо, тому Укрексімбанк навіть не потрапив до складу комітету кредиторів. Туди увійшли лише три структури з вимогами близько 508 млн грн. Всі кредитори безпосередньо близькі до "Укрпідшипнику". Tisha Investments Ltd (Британські Віргінські острови), афільована з екс-фіндиректором компанії Клюєвих Оксаною Павловою, Артемівський завод по обробці кольорових металів безпосередньо входив до складу активів "Укрпішдипнику". Автотранспортне підприємство "Автотехпром" було багаторічним автоперевізником "Укрпішдипнику". Цією компанією володіла інвестиційна група "ІТТ-Інвест" Оксани Маркарової та Сергія Міщенка. За часів Януковича брати Клюєви були чи не головними клієнтами "ІТТ-Інвест". Саме цей комітет і вирішив ліквідувати "Укрпідшипник", пустивши з молотка його активи на чолі з офісним центром в Києві.

На торги з продажу будівлі на Різницькій подали заявки лише дві компанії: ТОВ "Аларіт-пром-" та ТОВ "Фінансова Компанія "Монблан Фінанс". Перша входить в групу "Аларіт" бізнесмена Сергія Сподіна, який займається продажем спецтехніки. А ось друга — майже нікому не відомий "колектив молодих але амбітних фахівців у фінансовій галузі", який спеціалізується на кредитуванні та факторингових операціях. Саме ця компанія і стала переможцем аукціону, запропонувавши за офісний центр Клюєвих 200 млн грн.

Звідки в переможця гроші, питання. На папері одноосібним власником ТОВ "Фінансова Компанія "Монблан Фінанс" є Владислава Борздова. Про цю молоду бізнес-леді відомо, що вона прописана в Кривому Розі та їздить на ВАЗ-21099 (принаймні, їздила ще в 2021 році). А ще любить знімати гумористичні відео в Тік Току. Наприклад, про ідеальний день народження або важкий ремонт.

Борздова не виглядає як реальний власник "Монблан Фінанс". Ця компанія взагалі виглядає дещо дивно. До середини минулого року директором "Монблан Фінанс" був фінансист Роман Крівець, а власником — Валентина Крівець. Крівець відомий як "куратор компанії Kvadra Assistance, яка входить в групу Kvadra Invest підприємця Дмитра Варчука. Серед активів Варчука — київська фірма "Житлобудпроект", яка займається операціями з нерухомістю. Проте Варчук не дуже схожий на людину, яка може викласти декілька сотень мільйонів гривень та витримати конкуренцію з потужними бізнесменами. Такими як Микола Злочевський або Василь Астіон. Саме з ними рік тому конкурувало ТОВ "Фінансова Компанія "Монблан Фінанс", намагаючись купити офісне приміщення збанкрутілого банку "Аркада" в Київі. Але програло боротьбу. Перемогу тоді святкувала компанія "Системойлінженерінг" Злочевського з ціною 351 млн грн, тоді як ТОВ "Фінансова Компанія "Монблан Фінанс" запропонувало 302 млн грн.

То ж хто може стояти за "Монбланом"? Будь-хто. Від Клюєвих до представників діючої влади. Можлива підказка з’явиться, коли новий власник почне розбиратись з орендарем будівлі. Це ТОВ "Іст Енержі Інжиніринг". І воно аж ніяк не вороже до Клюєвих. Компанію очолює екс-менеджер братів Ірина Марич.