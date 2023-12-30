"А ми продовжуємо донатити останнє": у мережі показали розкішне життя родини затриманого на хабарі у 500 тис. доларів Гринкевича

Бізнесмен намагався повернути заарештоване майно його компаній, але тепер позбудеться свободи

Львівського підприємця та одного з постачальників Міністерства оборони України Ігоря Гринкевича затримали при спробі дати хабар одному з керівників Державного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР). Він пропонував 500 тисяч доларів за можливість зняти арешт із підконтрольних йому компаній.

Як повідомляє ГБР, кримінальне провадження проти фірм Гринкевича, які займалися постачанням одягу та білизни для Збройних сил України (ЗСУ), відкрили ще кілька місяців тому. За даними Бюро, компанії бізнесмена виграли 23 тендери, їхня загальна сума перевищує 1,5 млрд грн.

Деталі кримінальної справи проти компаній Гринкевича

Слідчі виявили, що фірми бізнесмена не виконали 6 контрактів. Ще по 7 були зауваження: поставки по факту були, але в менших кількостях, ніж зазначено у документах. При цьому кошти від держави було отримано в повному розмірі. Що стосується інших 8 контрактів, то вони були виконані, але із запізненням.

Як з’ясували слідчі, Гринкевич залучив до виконання замовлень для Міноборони підконтрольні будівельні підприємства. Вони не мали виробничих потужностей і достатньої кількості складських приміщень, щоб задовольнити потреби оборонного відомства.

У результаті постачання було зірвано. Слідчі також виявили факт завищення вартості товару для Міноборони. Збитки, завдані бюджету України, попередньо оцінюють у 1,2 млрд гривень.

Ігоря Гринкевича затримали під час спроби передати хабар

Досудове розслідування продовжується. Наразі слідчі перевіряють, чи причетні до цієї справи колишні посадові особи оборонного відомства, оскільки вони не вчинили юридичних дій, щоб розірвати контракти, які не виконувались у повному обсязі.

Львівський бізнесмен намагався дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів

На час проведення розслідування майно компаній було заарештовано. Бізнесмен намагався повернути під свій контроль використання активів фірм і спробував дати великий хабар одному з керівників слідчого управління ГБР у розмірі 500 тисяч доларів. Але його затримали.

Зазначимо, що у грудні Гринцевич підписав новий контракт на постачання харчування до Міністерства оборони у грудні 2023 року. Його сума сягає майже 500 млн грн, повідомив журналіст Євген Плінський.

Фігуранту можуть повідомити про підозру за ч. 3 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовцю) та відправити під варту. Але це питання ще вирішується, поінформували у Бюро. Якщо Гринкевича визнають винним за цією статтею, то його можуть позбавити волі на строк до 8 років.

Як живуть діти бізнесмена

Львівський підприємець переписував свої компанії на дружину та дітей (син Роман та дочка Ольга). Дружина та дочка Гринкевича управляють "Трейд лайнс рітейл" та "ВТ Девелопмент", які виграли тендери на постачання харчування до Міноборони.

Діти бізнесмена не соромляться показати, що добре живуть. Так, Ольга Гринкевич у серпні похвалилася перед своїми фоловерами, що їй купили квиток у "золотий вагон", яким "Укрзалізниця" возить VIP-гостей. Вона також поділилася фото з відпочинку у Сардинії. І це в той час, як її компанії не виконували своїх зобов’язань перед Міноборони.

"А ми всі продовжуємо донатити останні гривні на дрони", — підсумував Плінський.

Розкішний відпочинок Ольги Гринкевич

Роман Гринкевич, який перетнув кордон України як волонтер, теж заробляв на виграних тендерах. Величезні суми, як пише Плінський, він вкладав у творчість своєї нареченої – художниці Соні Морозюк. Він проспонсував рекламу її виставки "Мазня". А ще стало відомо, що у Венеції Роман зробив пропозицію руки та серця Соні, і вона погодилася. Примітно, що свій успіх художниця пояснює виключно тяжкою працею та талантом.

Роман Гринкевич спонсорує свою наречену Соню Морозюк

Реакція користувачів соцмереж

Українці обурені спробою Гринкевича дати хабар, але ще більше – невиконанням зобов’язань перед Міноборони. Деякі користувачі впевнені, що сім’я також причетна до розкрадання державних грошей. Але знайшлися й ті, хто спробував зрозуміти, як це взагалі можливо, і хто може бути причетний із посадових осіб.

У соцмережах люди бурхливо відреагували також на новини про успіхи Соні Морозюк та її скандального нареченого. Дехто впевнений, що вона така сама співучасниця злочинів.

Раніше "Телеграф" писав про завершення розслідування у справі народного депутата Анатолія Гунька. Його підозрювали в отриманні хабаря розміром 85 тисяч доларів.