Ексзаступника голови Нацполіції Тишлека, який потрапив під перевірки ДБР, призначили на нову посаду: подробиці

Наказ про призначення скандального правоохоронця підписав глава МВС України

ДБР не завершило розслідування проти колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, якого підозрюють у зв’язках із Росією. Проти нього відкрито справу за статтею "Незаконне збагачення".

Про це повідомляє "Українська правда". Водночас подробиці у справі Тишлека не повідомляються.

За словами слідчих, досудове розслідування щодо Дмитра Тишлека проводиться за ст. 368–5 Кримінального кодексу України. Розпочато воно було після того, як журналісти відшукали у дружини українського полковника російський паспорт та "тещу-мільйонерку".

Крім того, правоохоронця запідозрили у зв’язку з криміналітетом. Слідчі ДБР не розповіли, які саме були проведені вже слідчі дії й що далі чекає на Тишлека, пославшись на таємницю слідства.

Водночас журналісти hromadські стверджують, що після рапорту про звільнення з посади заступника голови Нацполіції полковника Тишлека призначили на нову – радника голови організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції. Наказ від 19 грудня підписано головою МВС Ігорем Клименком. А речниця Тишлека заявила, що це тимчасовий процедурний момент.

"Надалі Дмитро Тишлек займатиметься науковою діяльністю, не на посаді радника", — сказала Олена Бережна.

Нагадаємо, що Дмитро Тишлек потрапив у скандал наприкінці жовтня поточного року. Журналісти з’ясували, що його дружина є громадянкою Росії, а сам поліцейський користується авто та нерухомістю, які належать родині партнера глави ростовського кримінального угруповання. У грудні стало відомо, що полковника поліції відсторонили від роботи через гучний скандал, але незабаром він знову вийшов на службу, але через кілька днів написав рапорт про звільнення.

Також "Телеграф" розповідав про те, що український блогер та військовослужбовець Юрій Гудименко вимагає від антикорупційних органів ретельно розслідувати справу заступника міністра МВС Дмитра Тишлека. Він додав, що якщо МВС самостійно не може впоратися з "тишлеками", то цим має займатися громадськість.