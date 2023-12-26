Экс-замглавы Нацполиции Тишлека, попавшего под проверки ГБР, назначили на новую должность: подробности

Приказ о назначении скандального правоохранителя подписал глава МВД Украины

ГБР не завершило расследование против бывшего зампреда Нацполиции Дмитрия Тишлека, которого подозревают в связях с Россией. Против него открыто дело по статье "Незаконное обогащение".

Об этом сообщает "Украинская правда". Вместе с тем подробности по делу Тишлека не сообщаются.

По словам следователей, досудебное расследование в отношении Дмитрия Тишлека проводится по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. Начато оно было после того, как журналисты отыскали у жены украинского полковника российский паспорт и "тещу-миллионершу".

Кроме того, правоохранителя заподозрили в связи с криминалитетом. Следователи ГБР не рассказали, какие именно были проведены уже следственные действия и что дальше ждет Тишлека, сославшись на тайну следствия.

В то же время журналисты hromadske утверждают, что после рапорта об увольнении с должности зампреда Нацполиции полковника Тишлека назначили на новую — советника главы организационно-аналитического отдела Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции. Приказ от 19 декабря подписан главой МВД Игорем Клименко. А пресс-секретарь Тишлека заявила, что это временный процедурный момент.

"В дальнейшем Дмитрий Тишлек будет заниматься научной деятельностью, не в должности советника", — сказала Елена Бережная.

Напомним, что Дмитрий Тишлек попал в скандал в конце октября текущего года. Журналисты выяснили, что его жена является гражданкой России, а сам полицейский пользуется авто и недвижимостью, которые принадлежат семье партнера главы ростовской криминальной группировки. В декабре стало известно, что полковника полиции отстранили от работы из-за громкого скандала, но вскоре он снова вышел на службу, но спустя несколько дней написал рапорт об увольнении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что украинский блогер и военнослужащий Юрий Гудыменко требует от антикоррупционных органов тщательно расследовать дело замминистра МВД Дмитрия Тишлека. Он добавил, что, если МВД самостоятельно не может справиться с "тишлеками", то этим должна заниматься общественность.