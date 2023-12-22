"Схемы" не нашли у главы ВККС Игнатова российского гражданства: детали

У Игнатова был только старый советский паспорт, который давно заменили

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" провели собственную проверку информации о том, имеет ли глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов российское гражданство. По результатам расследования они заключили, что Игнатов такого гражданства не имеет.

Об этом говорится в сообщении проекта "Схемы". В частности, журналисты напомнили, что год назад Игнатова "Схемы" уже проверяли.

"ВККСУ – это очень влиятельный орган. Он членов комиссии зависит карьера украинских судей по всей стране. Поэтому еще год назад, когда проходил отбор членов комиссии, журналист "Схем" Георгий Шабаев проверял тогда еще кандидата в ВККС Романа Игнатова. И установил, что у Игнатова был только старый советский паспорт. Но он никогда не получал гражданство Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Более того, расследователи использовали открытые данные из баз и российской официальной системы "Роспаспорт". Как выяснилось, гражданин с таким номером паспорта на учете в системе не состоит.

Журналисты предположили, что номер российского паспорта Игнатова, который указала в своем документе Служба внешней разведки Украины – это компиляция номера старого советского паспорта главы ВККС, где первые шесть цифр действительно 614064, и даты получения паспорта 09.12.

Также, отметили в расследовании, факт несовпадения информации можно доказать тем, что в номере российского паспорта третья и четвертая цифра должны соответствовать году выдачи (или одному из соседних лет). Серия "40" должна начать выдаваться в России разве что в 2040 году.

"По совокупности фактов наша редакционная проверка в "Схемах" пришла к выводу — глава Высшей квалифкомиссии судей Украины Роман Игнатов не имеет российского гражданства", — резюмировали журналисты.

Как ранее писал "Телеграф", глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов продолжает отрицать наличие у него российского гражданства и опровергает соответствующую информацию, которая 21 декабря появилась в СМИ. Он также предупреждает о "будущих провокациях".