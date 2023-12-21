Судей Украины оценивал и назначал россиянин: у главы ВККС нашли гражданство страны-агрессора - СМИ

В системе судоустройства Украины сложилась непростая ситуация

У главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Романа Игнатова есть российское гражданство. Это выяснилось во время проведения проверки контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

О результатах этой проверки спецслужба сообщила Высшему совету правосудия (ВСП) и ВККС, информирует "Зеркало недели". Сам Роман Игнатов, который ранее опровергал наличие российского гражданство, готовится к брифингу.

Глава ВККС говорил, что в 16 лет получил паспорт гражданина СССР. В середине 90-х он учился и вел трудовую деятельность на территории РФ. Игнатов утверждает, что российское гражданство он не принимал, а украинский паспорт получил в июле 1996 года. Он тогда вернулся на малую Родину — в Луганск.

В ВККС проводятся активные консультации. Пока комиссия не знает, что делать в этой ситуации.

Примечательно, что всех кандидатов в члены ВККС проверяли правоохранительные органы. Ранее Фундация DEJURE сообщала о сомнениях насчет добропорядочности экс-судей Владимира Луганского и Людмилы Волковой. К Игнатову никаких вопросов тогда не было.

Напомним, что ВККС возобновила свою деятельность 21 января 2023 года. Закон о перезапуске работы судебного органа был подписан Зеленским в августе 2021 года. В документе говорилось, что в состав ВККС будет входить 16 человек, минимум половина из которых должна иметь опыт работы в суде. Их назначили лишь 1 июня 2023 года. Среди обязательных требований к членам органа перечислены наличие украинского гражданства, юридического образования и опыта в этой сфере от 15 лет, знание государственного языка.

Ранее "Телеграф" писал, что ВККС не рассматривала дело судьи Босого, сославшись на формальности.