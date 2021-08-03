Зеленский со второй попытки подписал закон о восстановлении работы ВККС

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал закон №3711-д о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

К подписанию закон готовили еще с ноября прошлого года (смотри фото), и одобрил его президент лишь со второго раза.

Так, 8 июля Зеленский наложил вето на законопроект и внес предложение, согласно которому ВККС будет считаться полномочной, в случае назначения в ее состав не менее 11 человек, из которых шестеро должны быть назначены из числа украинских действующих или отставных судей.

Также он внес предложение о том, что в случае необходимости члены первого состава конкурсной комиссии могут привлекать помощников или переводчиков. Деятельность этих помощников может финансироваться посредством привлечения международной помощи.

Закон был поддержан в Раде во вторник, 13 июля, голосами 305 народных депутатов, а теперь подписан президентом.

Таким образом, документ определяет, что ВККС:

является государственным коллегиальным органом судейского управления и действует в системе правосудия на постоянной основе;

имеет статус юрлица, со своей печаткой, названием и счетами в органах Госказначейской службы;

состоит из 16 членов, из которых 8 назначаются из судей или отставных судей;

имеет право принимать решения, если в ее составе есть хотя бы 11 членов;

имеет свой сайт.

Членом ВККС может стать гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж работы не менее пятнадцати лет.

Он также должен соответствовать стандартам добропорядочности и компетентности, а также соблюдать политическую нейтральность. Под последним подразумевается, что член ВККС не может состоять в политических партиях или профсоюзах и не может принимать участие в политической деятельности.

Кроме того, законом отменяются положения о деятельности Комиссии по добропорядочности и этике.

Напомним, Зеленский дал интервью на русском телеканалу для неподконтрольных территорий Украины.