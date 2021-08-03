Зеленский со второй попытки подписал закон о восстановлении работы ВККС

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал закон №3711-д о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
К подписанию закон готовили еще с ноября прошлого года (смотри фото), и одобрил его президент лишь со второго раза.
Так, 8 июля Зеленский наложил вето на законопроект и внес предложение, согласно которому ВККС будет считаться полномочной, в случае назначения в ее состав не менее 11 человек, из которых шестеро должны быть назначены из числа украинских действующих или отставных судей.
Также он внес предложение о том, что в случае необходимости члены первого состава конкурсной комиссии могут привлекать помощников или переводчиков. Деятельность этих помощников может финансироваться посредством привлечения международной помощи.
Закон был поддержан в Раде во вторник, 13 июля, голосами 305 народных депутатов, а теперь подписан президентом.
Таким образом, документ определяет, что ВККС:
является государственным коллегиальным органом судейского управления и действует в системе правосудия на постоянной основе;
имеет статус юрлица, со своей печаткой, названием и счетами в органах Госказначейской службы;
состоит из 16 членов, из которых 8 назначаются из судей или отставных судей;
имеет право принимать решения, если в ее составе есть хотя бы 11 членов;
имеет свой сайт.
Членом ВККС может стать гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж работы не менее пятнадцати лет.
Он также должен соответствовать стандартам добропорядочности и компетентности, а также соблюдать политическую нейтральность. Под последним подразумевается, что член ВККС не может состоять в политических партиях или профсоюзах и не может принимать участие в политической деятельности.
Кроме того, законом отменяются положения о деятельности Комиссии по добропорядочности и этике.
Напомним, Зеленский дал интервью на русском телеканалу для неподконтрольных территорий Украины.