Скачать
Вторник, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Да хоть перепишите историю": Зеленский дал интервью на русском телеканалу для неподконтрольных территорий Украины (видео)
"Да хоть перепишите историю": Зеленский дал интервью на русском телеканалу для неподконтрольных территорий Украины (видео)
Украинец Насибов гарантировал медаль на Олимпиаде в Токио
Украинец Насибов гарантировал медаль на Олимпиаде в Токио
"Бесплатно и без всяких условий": Украина ко Дню Независимости получит 2,7 млрд долларов от МВФ
"Бесплатно и без всяких условий": Украина ко Дню Независимости получит 2,7 млрд долларов от МВФ
Подводные камни транша на $2,7 млрд - чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит
Подводные камни транша на $2,7 млрд - чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит

Зеленский со второй попытки подписал закон о восстановлении работы ВККС

Зеленский со второй попытки подписал закон о восстановлении работы ВККС
13:17 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал закон №3711-д о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

К подписанию закон готовили еще с ноября прошлого года (смотри фото), и одобрил его президент лишь со второго раза.

Так, 8 июля Зеленский наложил вето на законопроект и внес предложение, согласно которому ВККС будет считаться полномочной, в случае назначения в ее состав не менее 11 человек, из которых шестеро должны быть назначены из числа украинских действующих или отставных судей.

Также он внес предложение о том, что в случае необходимости члены первого состава конкурсной комиссии могут привлекать помощников или переводчиков. Деятельность этих помощников может финансироваться посредством привлечения международной помощи. 

Закон был поддержан в Раде во вторник, 13 июля, голосами 305 народных депутатов, а теперь подписан президентом.

Таким образом, документ определяет, что ВККС: 

  • является государственным коллегиальным органом судейского управления и действует в системе правосудия на постоянной основе;

  • имеет статус юрлица, со своей печаткой, названием и счетами в органах Госказначейской службы;

  • состоит из 16 членов, из которых 8 назначаются из судей или отставных судей;

  • имеет право принимать решения, если в ее составе есть хотя бы 11 членов;

  • имеет свой сайт.

Членом ВККС может стать гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж работы не менее пятнадцати лет. 

Он также должен соответствовать стандартам добропорядочности и компетентности, а также соблюдать политическую нейтральность. Под последним подразумевается, что член ВККС не может состоять в политических партиях или профсоюзах и не может принимать участие в политической деятельности. 

Кроме того, законом отменяются положения о деятельности Комиссии по добропорядочности и этике.

Напомним, Зеленский дал интервью на русском телеканалу для неподконтрольных территорий Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 284

Все по теме:

ВРУ, Вето, Рада, Владимир Зеленский, ВККС, Закон о ВККС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
02 Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
03 СБУ разоблачила группировку Кивы, нардеп ответил угрозами "б**дям в погонах" (фото, видео)
04 Германия не будет перекрывать "Северный поток-2", что бы там не начудила Россия: важная для Украины статья Bloomberg
05 На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шишов не первый: самые громкие преступления в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы
Шишов не первый: самые громкие преступления в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы
Кола может сделать тест на ковид ложноположительным: ученые рассказали, что еще нельзя пить перед анализом
Кола может сделать тест на ковид ложноположительным: ученые рассказали, что еще нельзя пить перед анализом
Сгорели три &quot;Черногории&quot; или четыре &quot;Кипра&quot;: в Якутию для борьбы со стихией перебрасывают военных (видео)
Сгорели три "Черногории" или четыре "Кипра": в Якутию для борьбы со стихией перебрасывают военных (видео)
Певица Макsим в сознании: новые подробности о состоянии 38-летней артистки
Певица Макsим в сознании: новые подробности о состоянии 38-летней артистки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь