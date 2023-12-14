"Роттердам+" входит и выходит: суд принял новое решение по громкому делу

Это уже не первое возобновление рассмотрения дела

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение о закрытии дела о формуле "Роттердам+". Расследование дела продолжается с марта 2017 года и уже несколько раз прекращалось и возобновлялось снова.

Такое решение Апелляционная палата ВАКС приняла на судебном заседании в четверг, 14 декабря, пишет "Общественное". Решение приняла коллегия судей в составе председательствующего Дмитрия Михайленко, судей Николая Глотова и Александра Семенникова.

"Апелляционную жалобу удовлетворить. Постановление Высшего антикоррупционного суда от 9 октября 2023 г. в части закрытия уголовного производства и отмены арестов имущества – отменить. Назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции", – объявил решение судья Михайленко.

Решение было принято с особым мнением одного из судей коллегии. В свою очередь прокурор САП не согласился с таким решением суда и заявил, что обжалует его в суде апелляционной инстанции.

"Роттердам+" – название формулы определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которую в марте 2016 утвердила Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуослуг (НКРЭКУ) под руководством Дмитрия Вовка. Стоимость угля и цена электроэнергии ТЭС рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину".

Формула привела к повышению цены электричества тепловых станций, преимущественно принадлежавших ДТЭК. В то же время другая генерация — государственные АЭС и ГЭС — продавала свою электроэнергию по гораздо меньшим ценам, установленным НКРЭКУ. По оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии. Формула перестала действовать 1 июля 2019 года, с запуском в Украине оптового рынка электроэнергии.

Напомним, 9 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии так называемого дела "Роттердам+".