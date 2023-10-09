Дело "Роттердам+": суд принял важное решение

Полный текст постановления будет провозглашен через несколько дней

В понедельник, 9 октября, Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии так называемого дела "Роттердам+". Расследование дела продолжалось с марта 2017 года и уже несколько раз прекращалось и возобновлялось снова.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, в ходе предварительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела. Такое решение было принято на основании истечения срока досудебного расследования.

Также отмечается, что решение было принято с особым мнением одного из судей коллегии. Полный текст постановления будет провозглашен 13 октября в 15:30.

В то же время прокурор САП не согласился с таким решением суда. Прокуратура планирует оспорить его в суде апелляционной инстанции.

В САП напомнили, что 14 марта прокуроры по результатам расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+". По оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд гривен.

"Роттердам+" – название формулы определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которую в марте 2016 утвердила Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) под руководством Дмитрия Вовка. Стоимость угля и цена электроэнергии ТЭС рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". Из-за действия формулы компания ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию дороже.

Формула привела к повышению цены электричества тепловых станций, преимущественно принадлежавших ДТЭК. В то же время другая генерация — государственные АЭС и ГЭС — продавали свою электроэнергию по гораздо меньшим ценам, установленным НКРЭКУ.

Формула перестала действовать 1 июля 2019 года, с запуском в Украине оптового рынка электроэнергии.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела по подозрению в бывшего судьи Верховного суда Всеволода Князева.