Попались на детекторе лжи: треть конкурсантов на должности в САП употребляли наркотики

Председатель комиссии не уточнила, то на какие должности полиграф выявил данные результаты

Многие из конкурсантов на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) имеют проблемы с наркотиками. Кто-то употреблял их ранее, а кто-то и сейчас.

Об этом на своей странице сообщила председатель комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП Екатерина Коваль.

По её данным, полиграфологи, которые тестировали кандидатов, установили, что 17 из 43 претендентов на должности в прокуратуре употребляли или употребляют наркотические средства.

"В материалах Комиссии хранятся выводы, полиграммы и видеозаписи исследований. Сложный был выбор", — рассказала она.

Более того, добавляет Коваль, "Кандидаты организованными группами ходили на курсы противодействия полиграфу. Международники в интересах некоторых кандидатов оказывали давление на полиграфологов".

Она также опубликовала ссылку на законопроект №9454, согласно изменениям в который были введены дополнительные процедуры "для укрепления доверия общества к судебной власти, предусматривающей проверку судей на детекторе лжи". При этом председатель комиссии не уточнила, то на какие должности полиграф выявил данные результаты.

Напомним, ранее мы писали о том, что НАБУ и САП отказываются выполнять решение суда по "делу Сенниченко".