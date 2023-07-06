Попалися на детекторі брехні: третина конкурсантів на посади в САП вживали наркотики

Голова комісії не уточнила, на які посади поліграф виявив дані результати.

Багато хто з конкурсантів на посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) має проблеми з наркотиками. Хтось вживав їх раніше, а хтось і зараз.

Про це на своїй сторінці повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль.

За її даними, поліграфологи, які тестували кандидатів, встановили, що 17 із 43 претендентів на посади в прокуратурі вживали чи вживають наркотичні засоби.

"У матеріалах Комісії зберігаються висновки, поліграми та відеозаписи досліджень. Складним був вибір", — розповіла вона.

Більше того, додає Коваль, "Кандидати організованими групами ходили на курси протидії поліграфу. Міжнародники на користь деяких кандидатів чинили тиск на поліграфологів".

Вона також опублікувала посилання на законопроект №9454, згідно зі змінами до якого було запроваджено додаткові процедури "для зміцнення довіри суспільства до судової влади, що передбачає перевірку суддів на детекторі брехні". При цьому голова комісії не уточнила, на які посади поліграф виявив дані результати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ та САП відмовляються виконувати рішення суду у "справі Сенниченка".