Справа "Роттердам+": суд прийняв важливе рішення

Повний текст ухвали проголосять через декілька днів

У понеділок, 9 жовтня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про закриття так званої справи "Роттердам+". Розслідування справи тривало з березня 2017 року і вже декілька разів припинялось і поновлювалося знову.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи. Таке рішення було прийнято на підставі закінчення строку досудового розслідування.

Також зазначається, що рішення було ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії. Повний текст ухвали буде проголошено 13 жовтня о 15:30 год.

Водночас прокурор САП не погодився з таким рішення суду. Прокуратура планує оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

В САП нагадали, що 14 березня прокурори за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+". За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії. Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень.

"Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг (НКРЕКП) під керівництвом Дмитра Вовка. Вартість вугілля і ціні електроенергії ТЕС розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставки до України". Через дію формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче.

Формула призвела до підвищення ціни електрики теплових станцій, які переважно належали ДТЕК. В той же час інша генерація — державні АЕС та ГЕС — продавала свою електроенергію за набагато меншими цінами, встановленими НКРЕКП.

Формула припинила діяти 1 липня 2019 року, із запуском в Україні оптового ринку електроенергії.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи за підозрою екссудді Верховного суду Всеволода Князєва.