"Роттердам+" входить і виходить: суд прийняв нове рішення у гучній справі

Це вже не перше відновлення розгляду справи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення про закриття справи про формулу "Роттердам+". Розслідування справи триває з березня 2017 року і вже декілька разів припинялось і поновлювалося знову.

Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила на судовому засіданні у четвер, 14 грудня, пише "Суспільне". Зазначається, що рішення ухвалила колегія суддів у складі головуючого Дмитра Михайленка, суддів Миколи Глотова і Олександра Семенникова.

"Апеляційну скаргу задовольнити. Ухвалу Вищого антикорупційного суду від 9 жовтня 2023 року в частині закриття кримінального провадження та скасування арештів майна – скасувати. Призначити новий розгляд в суді першої інстанції", – оголосив рішення суддя Михайленко.

Рішення було ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії. Своєю чергою прокурор САП не погодився з таким рішенням суду та заявив, що оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

"Роттердам+" – назва формули визначення гуртової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг (НКРЕКП) під керівництвом Дмитра Вовка. Вартість вугілля і ціна електроенергії ТЕС розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставки до України".

Формула призвела до підвищення ціни електрики теплових станцій, які переважно належали ДТЕК. Водночас інша генерація — державні АЕС та ГЕС — продавала свою електроенергію за набагато меншими цінами, встановленими НКРЕКП. За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії. Формула припинила діяти 1 липня 2019 року, із запуском в Україні гуртового ринку електроенергії.

Нагадаємо, 9 жовтня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про закриття так званої справи "Роттердам+".