Суддів України оцінював та призначав росіянин: у голови ВККС знайшли громадянство країни-агресора — ЗМІ

У системі судоустрою України склалася непроста ситуація

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Роман Ігнатов має російське громадянство. Це з’ясувалося під час перевірки контррозвідки Служби безпеки України (СБУ).

Про результати цієї перевірки спецслужба повідомила Вищу раду правосуддя (ВСП) та ВККС, інформує "Дзеркало тижня". Сам Роман Ігнатов, котрий раніше спростовував наявність російського громадянства, готується до брифінгу.

Голова ВККС говорив, що у 16 років отримав паспорт громадянина СРСР. У 1990-х він навчався і вів трудову діяльність біля РФ. Ігнатов стверджує, що російське громадянство він не приймав, а український паспорт отримав у липні 1996 року. Він тоді повернувся на малу Батьківщину — до Луганська.

У ВККС проводяться активні консультації. Поки що комісія не знає, що робити в цій ситуації.

Цікаво, що всіх кандидатів у члени ВККС перевіряли правоохоронні органи. Раніше Фундація DEJURE повідомляла про сумніви щодо доброчесності екссуддів Володимира Луганського та Людмили Волкової. До Ігнатова жодних питань тоді не було.

Нагадаємо, що ВККС відновила свою діяльність 21 січня 2023 року. Закон про перезапуск роботи судового органу було підписано Зеленським у серпні 2021 року. У документі йшлося, що до складу ВККС входитиме 16 осіб, щонайменше половина з яких повинна мати досвід роботи в суді. Їх призначили лише 1 червня 2023 року. Серед обов’язкових вимог до членів органу перераховано наявність українського громадянства, юридичної освіти та досвіду у цій сфері від 15 років, знання державної мови.

Раніше "Телеграф" писав, що ВККС не розглядала справу судді Босого, пославшись на формальність.