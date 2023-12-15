Не встигли накласти арешт: суддя Тандир винахідливо позбавився квартири

Сім’я загиблого нацгвардійця у листопаді подала заяву на арешт майна підозрюваного, але рішення не встигли ухвалити

Суддя Макарівського суду Олексій Тандир, який перебуває під арештом через смертельну ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний військовий, розлучився зі своєю дружиною. 6 грудня було оформлено розлучення, а вже 12-го числа його колишня дружина стала власницею столичної квартири площею 68,8 кв. м у Святошинському районі Києва.

Тандир також переписав на свою екс-дружину машиномісце. Про це інформує "Бабель", посилаючись на дані Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Суддя переписав майно на дружину

У Тандира офіційно були тільки квартира та машиномісце

Як вдалося дізнатися журналістам, на розлучення подала Людмила Тандир. Заарештований суддя був не проти. Подружжя домовилося поділити майно. Олексій Тандир переписав на неї квартиру та машиномісце, а його екс-дружина віддала йому свою земельну ділянку на Київщині площею 12 соток.

Зазначимо, що сім’я загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка подала ще 20 листопада 2023 заяву на арешт майна до Святошинського суду. Але відповідне рішення не встигли ухвалити. Сім’я загиблого вже готує позов, щоб заарештувати квартиру та машиномісце, які суддя переписав на екс-дружину.

Цікаво, що Олексій Тандир, навіть перебуваючи під арештом, продовжує отримувати свою зарплатню. Щомісяця йому нараховують по 63 тисячі гривень.

Нагадаємо, що Тандир збив нацгвардійця в ніч проти 26 травня 2023 року. Він був п’яний і намагався обдурити експертизу, замінивши матеріали, але у судді нічого не вийшло. Експерти виявили алкоголь у біологічних рідинах. Тандир намагався дати гроші вдові нацгвардійця, але домовитися із сім’єю загиблого не вдалося, про що писав "Телеграф". За смертельну ДТП йому загрожує до 10 років позбавлення волі.