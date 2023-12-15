Не успели наложить арест: судья Тандыр находчиво избавился от квартиры

Семья погибшего нацгвардейца в ноябре подала заявление на арест имущества подозреваемого, но решение не успели принять

Судья Макаровского суда Алексей Тандыр, находящийся под арестом из-за смертельного ДТП в результате которого погиб 23-летний военный, развелся со своей супругой. 6 декабря был оформлен развод, а уже 12-го числа его бывшая жена стала владелицей столичной квартиры площадью 68,8 кв. м в Святошинском районе Киева.

Тандыр также переписал на свою экс-супругу машиноместо. Об этом информирует "Бабель", ссылаясь на данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Судья переписал имущество на жену

У Тандыра официально были только квартира и машиноместо

Как удалось узнать журналистам, на развод подала Людмила Тандыр. Арестованный судья не был против. Супруги договорились разделить имущество. Алексей Тандыр переписал на нее квартиру и машиноместо, а его экс-жена отдала ему свой земельный участок в Киевской области площадью 12 соток.

Отметим, что семья погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко подала еще 20 ноября 2023 года заявление на арест имущества в Святошинский суд. Но соответствующее решение не успели принять. Семья погибшего уже готовит иск, чтобы арестовать квартиру и машиноместо, которые судья переписал на экс-супругу.

Интересно, что Алексей Тандыр, даже пребывая под арестом, продолжает получать свою зарплату. Ежемесячно ему начисляют по 63 тысячи гривен.

Напомним, что Тандыр сбил нацгвардейца в ночь на 26 мая 2023 года. Он был пьян и пытался обмануть экспертизу, заменив материалы, но у судьи ничего не получилось. Эксперты обнаружили алкоголь в биологических жидкостях. Тандыр пытался дать деньги вдове нацгвардейца, но договориться с семьей погибшего не удалось, о чем писал "Телеграф". За смертельное ДТП ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.