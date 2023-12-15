Не успели наложить арест: судья Тандыр находчиво избавился от квартиры
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Семья погибшего нацгвардейца в ноябре подала заявление на арест имущества подозреваемого, но решение не успели принять
Судья Макаровского суда Алексей Тандыр, находящийся под арестом из-за смертельного ДТП в результате которого погиб 23-летний военный, развелся со своей супругой. 6 декабря был оформлен развод, а уже 12-го числа его бывшая жена стала владелицей столичной квартиры площадью 68,8 кв. м в Святошинском районе Киева.
Тандыр также переписал на свою экс-супругу машиноместо. Об этом информирует "Бабель", ссылаясь на данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Как удалось узнать журналистам, на развод подала Людмила Тандыр. Арестованный судья не был против. Супруги договорились разделить имущество. Алексей Тандыр переписал на нее квартиру и машиноместо, а его экс-жена отдала ему свой земельный участок в Киевской области площадью 12 соток.
Отметим, что семья погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко подала еще 20 ноября 2023 года заявление на арест имущества в Святошинский суд. Но соответствующее решение не успели принять. Семья погибшего уже готовит иск, чтобы арестовать квартиру и машиноместо, которые судья переписал на экс-супругу.
Интересно, что Алексей Тандыр, даже пребывая под арестом, продолжает получать свою зарплату. Ежемесячно ему начисляют по 63 тысячи гривен.
Напомним, что Тандыр сбил нацгвардейца в ночь на 26 мая 2023 года. Он был пьян и пытался обмануть экспертизу, заменив материалы, но у судьи ничего не получилось. Эксперты обнаружили алкоголь в биологических жидкостях. Тандыр пытался дать деньги вдове нацгвардейца, но договориться с семьей погибшего не удалось, о чем писал "Телеграф". За смертельное ДТП ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.