Мертвого Киву викликали до суду: в Офісі генпрокурора пояснили причину

Собака зарита у законодавстві

Виклик мертвого зрадника Іллі Киви на засідання суду у Личаківський районний суд Львова сколихнув інфопростір. Проте в Офісі генпрокурора пояснили цю повістку.

Про це пише LIGA.net. Зазначається, що це суто технічний момент.

"У Личаківському районному суді міста Львова здійснюється розгляд обвинувального акту щодо Киви І.В. З метою розв'язання питання щодо здійснення спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого (in absentia) відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України повістка про виклик Киви І.В. до суду була опублікована на сайті Офісу генерального прокурора", – зауважили у відомстві.

Також в Офісі генпрокурора наголосили на тому, що виклик Киви до суду – технічний момент відповідно до законодавства.

Зазначається, що про це йдеться в ч. 8 с. 135 КПК. Згідно з якою, якщо стосовно особи є достатні підстави вважати, що вона перебуває на тимчасово окупованій території або на території країни-агресора, то повістка публікується у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу генпрокурора.

Водночас особа вважається належним чином поінформованою про виклик з моменту опублікування повістки на цих ресурсах, йдеться у законодавстві.

Відповідно до Кодексу, якщо в особи є захисники (або захисник), то копія такої повістки надсилається і їм.

Нагадаємо, що подібне було і зі зрадником Кирилом Стремоусовим, якого Служба безпеки України викликала на допит після його смерті на початку листопада у ДТП.

Колаборанта викликали на допит одразу на три дати у грудні: 16 грудня, 19 грудня та 21 грудня. Повістку виписали 14 грудня 2023 року — більш як через місяць після смерті зрадника.

Раніше "Телеграф" писав, що із самого ранку в Ужгородській міській раді правоохоронці проводять обшуки. Слідчі дії розпочалися в одному із Департаментів.