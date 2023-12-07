Киву ліквідовано: чому зараз і хто зі зрадників може стати наступним

Усі колишні поплічники режиму Януковича отримали тривожний дзвіночок

У середу, 6 грудня, у селі Супонєве Московської області, на території паркової зони готелю "Велич Country Club", було виявлено тіло колишнього українського нардепа від забороненої ОПЗЖ, зрадника та пропагандиста Іллі Киви. Його смерть офіційно підтвердили у Росії. Відомо, що Киву вбили під час прогулянки, на його тілі виявлено два кульові поранення.

Як могли вбити Киву, про що говорять такі тенденції, а також хто зі зрадників України може стати наступним? Про це розповіли опитані "Телеграфом" експерти.

Потенційні "мішені"

Колишній працівник СБУ та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що Киву прибрали зараз, бо змогли до нього дотягнутися.

"Відбувалося довго вивчення обстановки, пересування та звичок зрадника. Прораховувалося, як до нього зручніше підвести людину, щоб Кива не злякався. Як пробратися до локації, де він проживав — готель "ВеличЪ Country Club". Це серйозна підготовча робота. Спочатку на території України, а потім — в РФ. Шляхи проникнення, шляхи підходу, шляхи відходу. Це все могло бути заплановано, припустимо, влітку. А реалізовано лише зараз — тому що склалися всі відповідні обставини", — пояснює експерт.

За його словами, наступним може бути будь-хто зі зрадників України, які втекли і сподіваються пересидіти в Росії або, наприклад, у тимчасово окупованому Криму, Донецьку чи Луганську.

"Колода карт тут досить вагома, у ній потенційні мішені вишикувані за ранжиром, – розповідає Іван Ступак. – Перший на виліт, як на мене, той, хто не просто втік, а й веде активну деструктивну роботу проти нашої країни. Під прицілом, думаю, путінський кум, один із керівників ОПЗЖ Віктор Медведчук, екскерівник СБУ (за президентства Януковича) Олександр Якименко, колишній голова МВС Олександр Захарченко. До Януковича дотягтися навряд чи вдасться. Хоча виключати цього не можна".

Як не можна виключати, на думку експерта, повторного – успішнішого – замаху на екснардепа та колаборанта Олега Царьова.

"Усунення Киви говорить про те, що у наших контррозвідників з’явилися "довгі руки". Вони можуть дотягуватися все далі. Бити все болючіше і прицільніше. Тримати в страху і зрадників України, і російських пропагандистів, політичних діячів, адмінів Telegram-каналів, які активно ведуть антиукраїнську діяльність. Усі ці персонажі в найближчому майбутньому можуть намаганнями нашої контррозвідки вирушити слідом за Кивою на "концерт Кобзона", – констатує Іван Ступак.

Ізраїльський досвід

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак пояснює:

"Безкарна інформаційна активність українських колаборантів та державних злочинців на користь РФ дуже довгий час мала нахабний характер. Розуміючи, що українські правоохоронні органи не здатні "дістати" таких осіб, вони вільно і досить впевнено почувалися на території РФ".

Однак смерть Киви стає найбільш яскравим прикладом того, що Путін та його спецслужби не здатні забезпечити протекцію та захист життя українських зрадників, наголошує експерт.

На думку Олега Постернака, Україна освоює ізраїльський досвід роботи спецслужб та впроваджує практику невідворотного покарання.

"Звичайно, це дзвіночок для всіх колишніх чиновників режиму Януковича, продажних пропагандистів та експертів, які працюють на путінський режим — і на руках яких кров українців", — зазначає експерт.