Кива ликвидирован: почему сейчас и кто из предателей может стать следующим

Все бывшие приспешники режима Януковича получили тревожный звоночек

В среду, 6 декабря, в селе Супонево Московской области, на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club", было обнаружено тело бывшего украинского нардепа от запрещенной ОПЗЖ, предателя и пропагандиста Ильи Кивы. Его смерть официально подтвердили в России. Известно, что Киву убили во время прогулки, на его теле обнаружены два пулевых ранения.

Как могли убить Киву, о чём говорят такие тенденции, а также кто из предателей Украины может стать следующим? Об этом рассказали опрошенные "Телеграфом" эксперты.

Потенциальные "мишени"

Бывший работник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что Киву убрали сейчас, потому что смогли до него дотянуться.

"Происходило долго изучение обстановки, передвижения и привычек предателя. Просчитывалось, как к нему удобнее подвести человека, чтоб Кива не испугался. Как пробраться в локацию, где он проживал – отель "ВеличЪ Country Club". Это серьезная подготовительная работа. Сначала на территории Украины, а потом – в РФ. Пути проникновения, пути подхода, пути отхода. Это всё могло быть запланировано, допустим, летом. А реализовано лишь сейчас – потому что сложились все подходящие обстоятельства", – поясняет эксперт.

По его словам, следующим может быть кто угодно из предателей Украины, сбежавших и надеющихся пересидеть в России или, к примеру, во временно оккупированном Крыму, Донецке или Луганске.

"Колода карт тут довольно весомая, в ней потенциальные мишени выстроены по ранжиру, – рассказывает Иван Ступак. – Первый на вылет, как по мне, тот, кто не просто сбежал, но и ведет активную деструктивную работу против нашей страны. Под прицелом, думаю, путинский кум, один из руководителей ОПЗЖ Виктор Медведчук, экс-глава СБУ (при президентстве Януковича) Александр Якименко, бывший глава МВД Александр Захарченко. До Януковича дотянуться вряд ли удастся. Хоть исключать этого нельзя".

Как нельзя исключать, по мнению эксперта, повторного – более успешного – покушения на экс-нардепа и коллаборанта Олега Царева.

"Устранение Кивы говорит о том, что у наших контрразведчиков появились "длинные руки". Они могут дотягиваться всё дальше. Бить всё больнее и прицельнее. Держать в страхе и предателей Украины, и российских пропагандистов, политических деятелей, админов Telegram-каналов, которые активно ведут антиукраинскую деятельность. Все эти персонажи в обозримом будущем могут стараниями нашей контрразведки отправиться вслед за Кивой на "концерт Кобзона", – констатирует Иван Ступак.

Израильский опыт

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:

"Безнаказанная информационная активность украинских коллаборантов и государственных преступников в интересах РФ очень долгое время имела наглый характер. Понимая, что украинские правоохранительные органы не способны "достать" таких лиц, они свободно и довольно уверенно себя чувствовали на территории РФ".

Однако смерть Кивы становится наиболее ярким примером того, что Путин и его спецслужбы не способны обеспечить протекцию и защиту жизни украинских предателей, подчеркивает эксперт.

По мнению Олега Постернака, Украина осваивает израильский опыт работы спецслужб и внедряет практику неотвратимого наказания.

"Конечно, это звоночек для всех бывших чиновников режима Януковича, продажных пропагандистов и экспертов, которые работают на путинский режим – и на руках которых кровь украинцев", – отмечает эксперт.