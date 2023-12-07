Киву убили во время прогулки: новые подробности и заявления из России

Следы преступления искали еще в автомобиле Кивы и его гостиничном номере

Беглого экс-нардепа Верховной Ради Илью Киву убили в Московской области во время прогулки. На теле предателя обнаружены два пулевых ранения, рядом найдены две пистолетные гильзы.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Информацию опубликовали в Telegram.

"6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте…На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Там изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Следы преступления искали еще в автомобиле Кивы и его гостиничном номере.

Сообщается, что уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы. Следователи продолжают допрашивать свидетелей. В РФ продолжают розыскивать убийцу Кивы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ГУР дали совет предателям Украины.