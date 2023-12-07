Киву вбили під час прогулянки: нові подробиці та заяви з Росії

Сліди злочину шукали ще в автомобілі Киви та його готельному номері

Экснардепа-втікача Верховної Ради Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки. На тілі зрадника виявлено два кульові поранення, поруч знайдено дві пістолетні гільзи.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ. Інформацію опублікували в Telegram.

"6 грудня Кива гуляв територією парку, прилеглого до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці... На тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські слідчі та криміналісти провели огляд місця події. Там вилучено змив, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети. Сліди злочину шукали ще в автомобілі Киви та його готельному номері.

Повідомляється, що кримінальну справу за фактом вбивства та незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування до першого управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії у Московській області.

Призначено судово-медичну, молекулярно-генетичну, фізико-хімічну, комплексну молекулярно-генетичну та балістичну судові експертизи. Слідчі продовжують допитувати свідків. У РФ продовжують шукати вбивцю Ківи.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ГУР дали пораду зрадникам України.