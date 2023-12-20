У мерію Ужгорода прийшли з обшуками: відомі подробиці (фото)

Обшуки розпочато в рамках кримінального провадження

Із самого ранку в Ужгородській міській раді правоохоронці проводять обшуки. Слідчі дії розпочалися в одному із Департаментів.

Про це у четвер, 20 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела. Також він опублікував відповідні фото з місця події.

"Як повідомляють мої джерела у правоохоронних органах, сьогодні вранці почалися обшуки у рамках кримінального провадження у деяких посадових осіб Ужгородської міської ради", - написав він.

За словами Віталія Глаголи, з 7 години ранку правоохоронці розпочали слідчі дії у Департаменті міської інфраструктури, КП "КШЕП" та у відділі, який відповідає за капітальне будівництво. Деталі він пообіцяв розкрити пізніше.

Нагадаємо, наприкінці листопада одразу у низки депутатів провели обшуки та деяким із них повідомили про підозру. Це пов’язано із корупційними справами. "Телеграф" дізнався, про кого саме йдеться. Цю інформацію підтвердили й правоохоронці.