В мэрию Ужгорода пришли с обысками: стали известны подробности (фото)

Обыски начаты в рамках уголовного производства

С самого утра в Ужгородском городском совете правоохранители проводят обыски. Следственные действия начались в одном из Департаментов.

Об этом в четверг, 20 декабря, в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагол, ссылаясь на собственные источники. Также он опубликовал соответствующие фото с места события.

"Как сообщают мои источники в правоохранительных органах, сегодня утром начались обыски в рамках уголовного производства у некоторых должностных лиц Ужгородского городского совета", — написал он.

По словам Глаголы, с 7 часов утра правоохранители начали следственные действия в Департаменте городского инфраструктуры, КП "КШЭП" и в отделе, отвечающем за капитальное строительство. Детали он пообещал раскрыть позже.

Напомним, в конце ноября сразу у ряда депутатов провели обыски и некоторым из них сообщили о подозрении. Это связано с коррупционными делами. "Телеграф" узнал, о ком именно идет речь. Эту же информацию подтвердили и правоохранители.