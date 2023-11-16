В киевских обменниках продавали фальшивые доллары: подробности

Специалисты провели обыски и изъяли фальшивые деньги

В ряде киевских обменников злоумышленники продавали гражданам фальшивые доллары США. Поддельную валюту сбывали через незаконные обменные пункты, которые функционировали в разных районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ Украины. В помещениях были проведены санкционированные обыски.

Так, следствие установило факты продажи фальшивых долларов в киевских обменных пунктах. В частности, в одном из обменников злоумышленники целенаправленно продавали поддельную иностранную валюту на сумму 1500 долларов США. Банкноты были старого образца, номиналом по 100 долларов.

Стоит отметить, что все фальшивки были высокого качества и их очень сложно отличить от настоящих купюр. Однако бдительный гражданин заметил, что ему в обменники продали фальшивую купюру и обратился за помощью к правоохранителям.

Обыск прошел в ряде столичных обменников

Во время обысков детективы БЭБ установили еще один обменный пункт, в котором также реализовывали поддельные деньги. Помимо этого, было установлено, что оба пункта функционировали на территории Киева незаконно — у них отсутсоввали необходимы лицензии и разрешения.

В результате санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли технику и документацию, а также наличные деньги в иностранной и отечественной валюте. Общая стоимость всего изъятого насчитывает более 2 миллионов гривен.

На данный момент устанавливается круг лиц, которые могли быть причастны к организации незаконной деятельности обменников. По данным фактам проводится досудебное расследование.

"Телеграф" напоминает читателям о том, как самостоятельно можно отличить настоящие доллары от фальшивых:

проверьте наличие красных и синих волокон, которые внедрены в бумагу;

обязательный атрибут – четкий и реалистичный портрет, на котором с помощью лупы просматривается микронадпись "The United States of America";

одинаковые номера серий, нанесенные в двух местах одним цветом, каждому образцу присваивается уникальный номер;

бумага прочнее офисной и слегка хрустит, так как изготовлена из хлопка и льна;

на подлинных долларах рельефная печать нанесена специальными красками, проведите ногтем по рисунку и почувствуйте рельефность;

оригинальные купюры тоньше стандартной бумаги;

рисунки выполнены аккуратно, без размытых узоров, четкое окаймление.

Как определить фальшивку

Порядок действий с фальшивыми деньгами:

Сдайте в банк на экспертизу. Кассир обязан заполнить специальный бланк и вызвать полицию. Экспертиза длится 5 дней, подтвержденный оригинал возвращают владельцу.

Обратитесь в полицию. Дайте показания о человеке, который дал эти деньги. Есть шансы вернуть сумму в судебном порядке.

Самостоятельно уничтожьте деньги.

Если, при проверке отличительных знаков, обнаружилось, что есть вероятность подделки, то следуйте вышеизложенным указаниям. Нежелательно расплачивается подозрительными деньгами или вывозить их за границу.

Информация взята с сайта MONEY24.

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