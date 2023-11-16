В киевских обменниках продавали фальшивые доллары: подробности
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Специалисты провели обыски и изъяли фальшивые деньги
В ряде киевских обменников злоумышленники продавали гражданам фальшивые доллары США. Поддельную валюту сбывали через незаконные обменные пункты, которые функционировали в разных районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ Украины. В помещениях были проведены санкционированные обыски.
Так, следствие установило факты продажи фальшивых долларов в киевских обменных пунктах. В частности, в одном из обменников злоумышленники целенаправленно продавали поддельную иностранную валюту на сумму 1500 долларов США. Банкноты были старого образца, номиналом по 100 долларов.
Стоит отметить, что все фальшивки были высокого качества и их очень сложно отличить от настоящих купюр. Однако бдительный гражданин заметил, что ему в обменники продали фальшивую купюру и обратился за помощью к правоохранителям.
Во время обысков детективы БЭБ установили еще один обменный пункт, в котором также реализовывали поддельные деньги. Помимо этого, было установлено, что оба пункта функционировали на территории Киева незаконно — у них отсутсоввали необходимы лицензии и разрешения.
В результате санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли технику и документацию, а также наличные деньги в иностранной и отечественной валюте. Общая стоимость всего изъятого насчитывает более 2 миллионов гривен.
На данный момент устанавливается круг лиц, которые могли быть причастны к организации незаконной деятельности обменников. По данным фактам проводится досудебное расследование.
"Телеграф" напоминает читателям о том, как самостоятельно можно отличить настоящие доллары от фальшивых:
- проверьте наличие красных и синих волокон, которые внедрены в бумагу;
- обязательный атрибут – четкий и реалистичный портрет, на котором с помощью лупы просматривается микронадпись "The United States of America";
- одинаковые номера серий, нанесенные в двух местах одним цветом, каждому образцу присваивается уникальный номер;
- бумага прочнее офисной и слегка хрустит, так как изготовлена из хлопка и льна;
- на подлинных долларах рельефная печать нанесена специальными красками, проведите ногтем по рисунку и почувствуйте рельефность;
- оригинальные купюры тоньше стандартной бумаги;
- рисунки выполнены аккуратно, без размытых узоров, четкое окаймление.
Порядок действий с фальшивыми деньгами:
- Сдайте в банк на экспертизу. Кассир обязан заполнить специальный бланк и вызвать полицию. Экспертиза длится 5 дней, подтвержденный оригинал возвращают владельцу.
- Обратитесь в полицию. Дайте показания о человеке, который дал эти деньги. Есть шансы вернуть сумму в судебном порядке.
- Самостоятельно уничтожьте деньги.
Если, при проверке отличительных знаков, обнаружилось, что есть вероятность подделки, то следуйте вышеизложенным указаниям. Нежелательно расплачивается подозрительными деньгами или вывозить их за границу.
Информация взята с сайта MONEY24.
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