У київських обмінниках продавали фальшиві долари: подробиці

Фахівці провели обшуки та вилучили фальшиві гроші

У низці київських обмінників зловмисники продавали громадянам фальшиві долари США. Підроблену валюту збували через незаконні обмінні пункти, що функціонували у різних районах столиці.

Про це повідомили у прес-службі БЕБ України. У приміщеннях було проведено санкціоновані обшуки.

Так, слідство встановило факти продажу фальшивих доларів у київських обмінних пунктах. Зокрема, в одному з обмінників зловмисники цілеспрямовано продавали підроблену іноземну валюту у сумі 1500 доларів США. Банкноти були старого зразка номіналом по 100 доларів.

Варто зазначити, що всі фальшивки були високої якості та їх дуже важко відрізнити від справжніх купюр. Проте пильний громадянин помітив, що йому в обмінники продали фальшиву купюру та звернувся по допомогу до правоохоронців.

Обшук пройшов у низці столичних обмінників

Під час обшуків детективи БЕБ встановили ще один обмінний пункт, де також реалізовували підроблені гроші. Крім цього, було встановлено, що обидва пункти функціонували на території Києва незаконно — у них були відсутні ліцензії та дозволи.

Внаслідок санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили техніку та документацію, а також готівку в іноземній та вітчизняній валюті. Загальна вартість всього вилученого налічує понад 2 мільйони гривень.

На даний момент встановлюється коло осіб, які могли б бути причетними до організації незаконної діяльності обмінників. За цими фактами проводиться досудове розслідування.

"Телеграф" нагадує читачам про те, як самостійно можна відрізнити справжні долари від фальшивих:

перевірте наявність червоних та синіх волокон, які впроваджено в папір;

обов’язковий атрибут – чіткий та реалістичний портрет, на якому за допомогою лупи проглядається мікронапис "The United States of America";

однакові номери серій, нанесені у двох місцях одним кольором, кожному зразку надається унікальний номер;

папір міцніший за офісний і злегка хрумтить, так як виготовлений з бавовни та льону;

на справжніх доларах рельєфний друк нанесений спеціальними фарбами, проведіть нігтем по малюнку та відчуйте рельєфність;

оригінальні купюри тонші від стандартного паперу;

малюнки виконані акуратно, без розмитих візерунків, мають чітке обрамлення.

Як визначити фальшивку

Порядок дій із фальшивими грошима:

Здайте до банку на експертизу. Касир зобов’язаний заповнити спеціальний бланк та викликати поліцію. Експертиза триває 5 днів, підтверджений оригінал повертають власнику.

Зверніться до поліції. Дайте свідчення про людину, яка дала ці гроші. Є шанси повернути суму у судовому порядку.

Самостійно знищуйте гроші.

Якщо виявилося, що є ймовірність підробки, дотримуйтесь вищезазначених вказівок. Небажано розплачуватись підозрілими грошима чи вивозити їх за кордон.

Інформація взята з сайту MONEY24.

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