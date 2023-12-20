Мертвого Киву вызвали в суд: в Офисе генпрокурора объяснили причину

Собака зарыта в законодательстве

Вызов мертвого предателя Ильи Кивы на заседание суда в Лычаковском районном суде Львова всколыхнул инфопространство. Однако в Офисе генпрокурора объяснили эту повестку.

Об этом пишет LIGA.net. Отмечается, что это чисто технический момент.

"В Лычаковском районном суде Львова осуществляется рассмотрение обвинительного акта в отношении Кивы И.В. С целью решения вопроса осуществления специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого (in absentia) в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины повестка о вызове Кивы И.В. в суд была опубликована на сайте Офиса генерального прокурора", – отметили в ведомстве.

Также в Офисе генпрокурора отметили, что вызов Кивы в суд – технический момент в соответствии с законодательством.

Отмечается, что об этом идет речь в ч. 8 с. 135 УПК. Согласно которой, если в отношении лица есть достаточные основания полагать, что он находится на временно оккупированной территории или на территории страны-агрессора, то повестка публикуется в СМИ общегосударственной сферы распространения и на официальном вебсайте Офиса генпрокурора.

В то же время лицо считается должным образом информированным о вызове с момента опубликования повестки на этих ресурсах, говорится в законодательстве.

Согласно Кодексу, если у человека есть защитники (или защитник), то копия такой повестки направляется и им.

Напомним, что подобное было и с предателем Кириллом Стремоусовым, которого Служба безопасности Украины вызвала на допрос после его смерти в начале ноября в ДТП.

Коллаборанта вызвали на допрос сразу на три даты в декабре: 16 декабря, 19 декабря и 21 декабря. Повестку выписали 14 декабря 2023 — более чем через месяц после смерти предателя.

Ранее "Телеграф" писал, что с самого утра в Ужгородском городском совете правоохранители проводят обыски. Следственные действия начались в одном из Департаментов.