Мертвого Киву вызвали в суд: в Офисе генпрокурора объяснили причину
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Собака зарыта в законодательстве
Вызов мертвого предателя Ильи Кивы на заседание суда в Лычаковском районном суде Львова всколыхнул инфопространство. Однако в Офисе генпрокурора объяснили эту повестку.
Об этом пишет LIGA.net. Отмечается, что это чисто технический момент.
"В Лычаковском районном суде Львова осуществляется рассмотрение обвинительного акта в отношении Кивы И.В. С целью решения вопроса осуществления специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого (in absentia) в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины повестка о вызове Кивы И.В. в суд была опубликована на сайте Офиса генерального прокурора", – отметили в ведомстве.
Также в Офисе генпрокурора отметили, что вызов Кивы в суд – технический момент в соответствии с законодательством.
Отмечается, что об этом идет речь в ч. 8 с. 135 УПК. Согласно которой, если в отношении лица есть достаточные основания полагать, что он находится на временно оккупированной территории или на территории страны-агрессора, то повестка публикуется в СМИ общегосударственной сферы распространения и на официальном вебсайте Офиса генпрокурора.
В то же время лицо считается должным образом информированным о вызове с момента опубликования повестки на этих ресурсах, говорится в законодательстве.
Согласно Кодексу, если у человека есть защитники (или защитник), то копия такой повестки направляется и им.
Напомним, что подобное было и с предателем Кириллом Стремоусовым, которого Служба безопасности Украины вызвала на допрос после его смерти в начале ноября в ДТП.
Коллаборанта вызвали на допрос сразу на три даты в декабре: 16 декабря, 19 декабря и 21 декабря. Повестку выписали 14 декабря 2023 — более чем через месяц после смерти предателя.
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