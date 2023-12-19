Придет с того света? Мертвого Киву вызывают в суд (документ)

Повестку издали уже после его смерти

Предателя Украины, недавно ликвидированного Службой безопасности Украины, Илью Киву вызывают в суд. Заседание назначено на 27 декабря 2023 года.

Повестку опубликовали на сайте Офиса Генерального прокурора в понедельник, 18 декабря. Вызывают уже мертвого Киву как обвиняемого в уголовном производстве.

Документ датируется 13 декабря текущего года Лычаковским районным судом Львова. О смерти экс-нардепа в Подмосковье стало известно 6 декабря.

Скриншот документа

Напомним, что в ноябре этот же суд вынес обвинительный приговор по делу Кивы. Ему назначили 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества по нескольким статьям:

Публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч.3 ст.109);

государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении взрывной деятельности против Украины (ч.1 ст.111);

публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти (ч.2 ст. 436-1);

публичные призывы к агрессивной войне (ст.436).

Как прокомментировали новость в сети

Пользователи сети прокомментировали эту новость, заметив, что теперь нужно взять спиритическую доску на заседание.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появились первые кадры с места убийства бывшего нардепа Ильи Кивы. Гостиница "Величие Country Club", где было обнаружено тело, отменила все брони и не заселяет клиентов.